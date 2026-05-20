چلسی در هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس موفق شد از سد تاتنهام بگذرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سی و هفتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال چلسی در ورزشگاه خانگی اش استمفوردبریج میزبان تاتنهام بود.

در دقیقه ۱۸ انزو فرناندز با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه تاتنهام را باز کرد.

در نیمه دوم اول بازی با برتری یک گله آبی پوشان به پایان رسید.

در نیمه دوم تاتنهام برای جبران گل خورده تلاش کرد، اما آندری سانتوس در دقیقه ۶۷ موفق شد گل دوم تیمش را به ثمر برساند.

در دقیقه ۷۴ ریچارلیسون موفق شد یکی از گل های خورده اسپرز را جبران کند، اما آن ها در زدن گل دوم ناکام بودند تا بازی با برتری ۲ - ۱ چلسی به پایان برسد.

چلسی با این پیروزی ۵۲ امتیازی شد و به رده هشتم جدول صعود کرد.

تاتنهام نیز با ۳۸ در رده هفدهم جدول قرار دارد. وستهام با ۳۶ امتیاز در رده هجدهم قرار گرفته است.