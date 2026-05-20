باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی، ضمن تکذیب ادعاهای مطرح شده مبنی بر احتکار کالا در انبارهای این شرکت، تأکید کرد: تمامی انبارهای پتروشیمی تحت رصد کامل هستند و اطلاعات همه محصولات در سامانههای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت میشود.
وی افزود: هیچگونه احتکاری در صنعت پتروشیمی وجود ندارد و آنچه در انبارهای شرکتهای پتروشیمی دیده میشود، صد درصد منطقی و قابل قبول است.
مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با اشاره به برخی موارد که ممکن است برای مردم سؤال ایجاد کند، توضیح داد: بخشی از محصولات موجود در انبارها مربوط به کالاهایی است که قبلاً به فروش رفته اما هنوز حمل نشدهاند. همچنین برخی محصولات را متناسب با نیاز بازار و بر اساس برنامه تولید، نگهداری میکنیم تا بتوانیم تولید و عرضه پایدار را در ماههای آینده برای صنایع اولویتدار داشته باشیم.
عباسزاده در پایان خاطرنشان کرد: تمام عرضهها کاملاً کنترل شده و طبق برنامه انجام میشود و جای هیچ نگرانی در مورد کمبود یا احتکار وجود ندارد.