معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام بازنگری در فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر تجاری کشور،تاکید کرد: ارتقا و توسعه ظرفیت تجهیزاتی و توان عملیاتی بنادر در دستور کار این سازمان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد شکیبی‌نسب معاون وزیر راه وشهرسازی در نشست با مدیرکل و مسئولان با اشاره به موقعیت و  ظرفیت عملیاتی  بندر امیرآباد در شمال کشور گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی در زنجیره تأمین و روند ورود و خروج کالا در بندر امیرآباد قابل مشاهده و شایسته تقدیر است و امید می‌رود این روند تداوم یابد تا وقفه‌ای در تأمین مایحتاج ضروری هموطنان و تجارت خارجی کشور ایجاد نشود.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی، با تأکید بر نقش بندر امیرآباد در لجستیک و تأمین کالاها و مواد اولیه، یادآور شد که ارتقای توان تجهیزاتی، عملیاتی و بهره وری بنادر در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار دارد. 
وی افزود: استقرار تجهیزات جدید علاوه بر تسریع در عملیات تخلیه و بارگیری، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش زمان ماندگاری کشتی و کالا و در نتیجه کاهش هزینه‌های لجستیکی و قیمت تمام‌شده کالاخواهد شد؛ موضوعی که رضایت صاحبان کالا و خدمات را به دنبال دارد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: بندر امیرآباد به‌عنوان بندر نسل سوم کشور اقدامات مطلوبی در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داشته و یکی از اهداف مهم سازمان در سال جاری، اصلاح و بازنگری فرآیند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بنادر است که توسط یک کمیته تخصصی در حال بررسی است که پس از تدوین و تأیید نهایی به بنادر ابلاغ خواهد شد.
 
شکیبی‌نسب در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در توسعه بنادر کشور خاطرنشان کرد: با عنایت به توسعه زیرساخت‌ها توسط بخش دولتی، محدودیت منابع مالی و انتظارات گسترده ملی و بین‌المللی، ورود بخش خصوصی در کنار دولت می‌تواند این انتظارات را تا حد زیادی محقق کرده و در اجرای طرح‌های توسعه‌ای نقش مؤثری داشته باشد.
