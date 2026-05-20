تهیه‌کننده سریال «سلمان فارسی» گفت: هم‌اکنون مشغول فیلمبرداری سکانس‌های آخر فصل ایران باستان هستیم و بنا داریم امسال این سریال را به پخش برسانیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حسین طاهری، تهیه‌کننده سریال الف ویژه «سلمان فارسی» درباره وضعیت تولید این سریال با توجه به عقب‌افتادگی‌های ناشی از جنگ گفت: دوستان همچنان مثل سابق مشغول ساخت سریال «سلمان فارسی» در شهرک سینمایی غزالی هستند. در حال حاضر، مشغول فیلمبرداری سکانس‌های آخر بخش ایران باستان هستیم و بنا داریم امسال این سریال الف ویژه را به پخش برسانیم. به موازات آن، کار‌های پیش تولید بخش حجاز که فصل آخر سریال «سلمان فارسی» است، در حال انجام است، تا بلافاصله بعد از بخش ایران باستان، فیلمبرداری و تولید بخش حجاز را آغاز کنیم.

طاهری ادامه داد: تولید فصل بیزانس نیز پیش از این انجام شده بود و حدود دو سه سال نیز مشغول بخش ایران باستان بودیم، که بخشی از آن به دلیل تهاجمات دشمن به تعویق افتاد. اما خوشبختانه دوستان مجدد در حال فیلمبرداری هستند و امیدواریم ظرف دو سه ماه آینده آن را تمام کنیم، تا بتوانیم به موازات آن بخش حجاز را شروع کنیم.

تهیه‌کننده «سلمان فارسی» در پاسخ به این پرسش که کدامیک از فصل‌های سریال از لحاظ تولید سنگین بود؟ گفت: هر کدام از فصول سختی‌های خاص خود را داشت. برای نمونه، در فصل بیزانس در دریا فیلمبرداری کردیم، که در سینمای ایران بی‌نظیر است و مجموعه متفاوتی از قرن ۴ و ۵ را به نمایش می‌گذارد. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا حملات دشمن منجر به تخریب و آسیب به دکور‌ها و بنا‌های سریال «سلمان فارسی» شد؟ توضیح داد: خوشبختانه بنا‌ها آسیب ندیده‌اند و تمهیداتی کرده‌ایم تا فصل‌های بعدِ حجاز و ایران باستان متوقف نشوند.

طاهری درباره مدیریت هزینه‌های تولید بخصوص بعد از جنگ و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بیان کرد: ما موظفیم به اندازه منابع‌مان پروژه را مدیریت کنیم و این کشتی «سلمان فارسی» را در شان ایران به مقصد برسانیم.

برچسب ها: سلمان فارسی ، ایران باستان ، حجاز ، بیزانس
خبرهای مرتبط
رئیس رسانه ملی خبر داد:
روند تولید سریال «سلمان فارسی» سرعت داده شد
«سلمان فارسی» به ایران باستان رسید
تهیه‌کننده «سلمان فارسی»:
فیلمبرداری فصل حجاز «سلمان فارسی» در ایران خواهد بود
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان باز چند نفر طبق معمول میگن چرا سریال از شخصیت ایرانی نساختید؟ اولا خود سلمان ایرانی است دوم اینکه بحث نژاد و قومیت و قبیله مطرح نیست. شخصی که انسان مومن خوبی باشه میشه سرگذشت شان را به تصویر کشید
آن هم شخص بزرگی همچون حضرت سلمان فارسی که دانشمندی بود دنیا رو گشت دین حق رو یافت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بسیار عالی و خوبه احتمال میدم این سریال فاخر سریالی فوق العاده و شاهکاری دیگر مثل مختارنامه است
خسته نباشید همه عوامل و منتظر پخش هستیم
