حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد، با درخواست اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی و قضایی اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد با درخواست اولیای دم و پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

خرداد سال گذشته، پس از اعلام فقدان الهه حسین‌نژاد در محدوده میدان آزادی و تلاش‌های گسترده برای پیدا کردن ردی از وی، پرونده‌ای در دادسرای جنایی تهران تشکیل و دستورات ویژه قضایی برای تحقیقات گسترده صادر شد.

بر اساس تحقیقات انجام‌شده، مرحومه الهه حسین‌نژاد در روز حادثه برای مراجعت به منزل سوار یک دستگاه خودرو شده بود. راننده خودرو، مرحومه حسین‌نژاد را به قتل رسانده و پیکر وی را در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده بود.

با دستگیری متهم از سوی پلیس آگاهی فراجا، پیکر مرحومه شناسایی و برای انجام بررسی‌های تخصصی به پزشکی قانونی منتقل شد.

علی صالحی دادستان تهران در همان زمان اعلام کرد با کشف پیکر مرحومه الهه حسین‌نژاد و دستگیری متهم، پرونده‌ای در شعبه ویژه بازپرسی تهران تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد.

پس از اعتراف متهم به قتل، کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد.

در ادامه روند رسیدگی، جلسه دادگاه پرونده قتل الهه حسین‌نژاد روز ۶ مردادماه ۱۴۰۴ در شعبه یکم دادگاه کیفری یک تهران با حضور هیئت قضایی، نماینده دادستان، متهم، اولیای دم و وکلای طرفین برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه با تشریح جزئیات پرونده، اتهام متهم را مباشرت در قتل عمدی، مخفی کردن جسد، تخریب اموال مقتول و ایراد صدمات عنوان کرد و با استناد به مستندات موجود از جمله اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی، آثار خون کشف‌شده در خودرو و گزارش‌های پلیسی، خواستار اشد مجازات شد.

متهم پرونده نیز در جریان دادگاه ضمن تشریح روز حادثه، به وارد کردن ضربات چاقو به مقتول اعتراف کرد.

وی در اظهارات خود عنوان کرد در جریان مشاجره با مرحومه الهه حسین‌نژاد، با چاقو به وی ضربه زده است.

اولیای دم نیز در جلسه دادگاه، ضمن درخواست قصاص نفس، اعلام کردند که خواستار اجرای مجازات قانونی هستند.

پس از رسیدگی به پرونده و با توجه مستندات و اعترافات متهم، رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شد.

یکی از مسائل حاشیه‌ای این پرونده مربوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیده بود. 

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد رد شدن درخواست ماده ۴۲۸ در رابطه با پرداخت تفاضل دیه پرونده قتل الهه حسین نژاد از بیت المال گفت: پس از بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد که پرونده مذکور واجد تمامی شرایط مقرر در موازین قانونی و فقهی برای اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی نبوده است. بر همین اساس و طبق تشخیص قاضی پرونده، با پرداخت تفاضل دیه از بیت‌المال مخالفت شد.

وی افزود: همان‌گونه که در فرآیند رسیدگی قضایی مقرر است، تشخیص تحقق شرایط قانونی و شرعی برای اعمال این ماده، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و در این پرونده، پس از بررسی دقیق، شرایط لازم احراز نشد. با این حال، با دستور رئیس قوه قضاییه مقرر شد تفاضل دیه از طریق دیگری تأمین شود تا امکان اجرای حکم بدون پرداخت تفاضل از بیت‌المال فراهم شود.

با دستور رئیس قوه قضاییه، این مبلغ تامین و مانع اجرای حکم برطرف شد.

در نهایت، با درخواست اولیای دم، پس از طی تمامی مراحل قانونی و تایید حکم در دیوان عالی کشور، حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد اجرا شد.

برچسب ها: اعدام ، قتل
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا همون موقع اعدام نکردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا برو جهنم احمق حرومی بی رحم شیطان صفت
Iran (Islamic Republic of)
کاظم حسبن زاده
۱۷:۲۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدارو شکر ..بسیار عالی....فقط خیلی زمان برده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخیییش حقش بود بیشرف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر من قاضی پرونده بودم این حیوان کثیف و نجس و کفتار صفت مفسد فی الارض را همان روزهای اول که گرفتنش به اعدام و به روش پرتاب از بلندی با طناب دار طوری که گردن کثیفش از تن نجسش جدا بشود اعدام میکردم اما چرا تا حالا بهش وقت دادن و اعدام نکردن جای خیلی سوال دارد به نظر من این خلا رو باید پر کرد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس بالاخره قاتل را همانند ۶۰ هفتاد کیلو #آشغال با طناب بالا کشیدند !
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
میزاشتید ۱۰ سال بعد اعدام می‌کردید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
افرادی که قاتل عمد افراد بی گناه هستند باید بلافاصله در همان محل اعدام شوند وگرنه وقتی طولانی و شامل مرور زمان می‌شود دیگر اثر چندانی در جامعه ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا رو شکر. اینجور آدما باید به بدترین شکل ممکن بمیرن
قصاص کمترین تقاص بود براش باید چاقو چاقو میشد باید بی آبرو میشد. اینم عبرت بشه برای کسی که بی ناموسی کنه
خوب شد خداروشکر که اعدام شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا روشکر شر یک شرور دیگر تو کشورمان کم شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
دخترا هم هیچوقت نباید با راننده گرم بگیرن و یا شوخی کنن تا راننده پر رو بشه ، همیشه هم وقتی تنها بودید صندلی عقب بنشینید نه جلو ، سعی کنید گوشی وسایل با ارزش خودتون رو از دید راننده پنهان کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این نوع گفتار درست نیست
ما راننده زحمتکش و چشم پاک کم نداریم
درواقع نسبت راننده های چشم پاک به کثیف خیلی خیلی بیشتره
شما ی طوری بیان کردید انگار همه راننده ها بالفطره دزد و قاتل هستن مگر خلافش ثابت بشه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
قاتل بی رحم رفت به جهنم و به درک واصل شد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
بی مبالاتی یک خانم موجب مرگ خودش و یک نفر دیگر شد
به راحتی آب خوردن می شد از حادثه جلوگیری کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
شر این ادم های کثیف باید کم بشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چقدر شیرین بود این خبر. خدا قوت به قوه قضائیه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
کاش در مورد قانون دیه بازنگری بشه،بعضی شیرزنامون از چهارتا مرد باغیرت‌تر هستن، حقیقتا اینکه یه مرد به دردنخور بزنه یه شیرزن رو به قتل برسونه جزاش باید قصاص باشه، آخه چرا باید نصف دیه‌شو بدن ؟ این اگه تبعیض نیست پس چیست؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر یک خانم دکتر به قتل برسه دیه ش نصفه !!!
اما اگر یک مرد کارتن خواب یا اراذل و اوباش که به درد جامعه نمیخورند و برعکس برای جامعه ضرر دارند به قتل برسند دیه ش کامله !!!!!
اين از انصاف به دوره ...
دین اسلام را خدشه دار نکنید!
