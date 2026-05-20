باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی قمصریان مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با تشریح کارنامه عملیاتی این نهاد در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، از پرداخت بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی خبر داد.

مهدی قمصریان در تشریح این کارنامه اظهار کرد: طی چهار سال اخیر، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به عنوان یکی از بازو‌های حمایتی نظام، مأموریت خطیر خود را در جبران خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی با جدیت دنبال کرده است. بر همین اساس، در مجموع مبلغ ۳۱ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان به ۱۱۲ هزار و ۴۳۳ نفر از زیان‌دیدگان و آسیب‌دیدگان حوادث رانندگی پرداخت شده است.

مدیر صندوق تأمین با اشاره به روند صعودی و تحولی در سرعت و حجم خدمات‌رسانی، به جزئیات این آمار پرداخت و افزود: روند حمایت‌های صندوق در این بازه زمانی با رشد مستمر همراه بوده است؛ ما از رقم ۴ هزار و ۱۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به عدد ۱۱ هزار و ۹۴۸ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده‌ایم. این رشد که در سال ۱۴۰۲ با جهش بی‌سابقه ۷۲ درصدی همراه بود، حکایت از تجهیز منابع و تمرکز حداکثری بر پاسخگویی سریع به ذی‌نفعان دارد.

او گفت: تنها در سال گذشته (۱۴۰۴)، بالغ بر ۲۸ هزار و ۳۱۳ زیان‌دیده تحت پوشش حمایتی صندوق قرار گرفته‌اند.

قمصریان در این خصوص تأکید کرد: با وجود افزایش پرداختی‌ها، هدف ما تنها پرداخت هزینه نیست؛ بلکه صیانت از کرامت انسانی زیان‌دیدگان و ایجاد امنیت روانی در جامعه است. رشد ۳۶ درصدی پرداختی‌ها در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال پیش از آن، نشان‌دهنده پویایی صندوق در مواجهه با چالش‌های اقتصادی و افزایش تعهدات قانونی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در پایان، ضمن تأکید بر اینکه "بیمه، شرط عقل است"، بیان کرد: صندوق یک نهاد ارزش‌آفرین است اما اولویت اصلی باید همواره بر پیشگیری و رعایت الزامات قانونی باشد. کارنامه ۳۱ همتی ما، سند پایبندی به عهدی است که با جامعه برای جبران خسارت‌های بدنی و برقراری عدالت در این حوزه بسته‌ایم.