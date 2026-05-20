باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - صالحی بیک معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت:در دومین سالگرد شهادت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان ایشان، رادیو خاوران با هدف بازخوانی سیره مدیریتی، اخلاقی و خدمات خالصانه ایشان به ملت شریف ایران، ویژه‌برنامه‌های متعددی را در جدول پخش خود قرار داده است.

ی افزود: ویژه‌برنامه زنده رادیویی «خادم‌الرضا» با رویکرد تبیین ابعاد شخصیت و خدمات ماندگار شهید رئیسی به صورت زنده تقدیم مخاطبان می‌شود.

صالحی بیک گفت: همچنین تمامی برنامه‌های روتین رادیو خاوران ، رنگ‌وبوی یادبود این شهید والامقام را به خود گرفته و به بررسی ابعاد مختلف خدمات و روحیه جهادی ایشان می‌پردازند.

معاون صدا بیان کرد: در حوزه تولیدات نمایشی، رادیو خاوران با پخش نمایش‌های ویژه رادیویی با محوریت زندگی و مشی سیاسی و اجتماعی شهید رئیسی ،زوایای کمتر دیده‌شده‌ای از عمر پربرکت این شهید بزرگوار را برای شنوندگان روایت می‌کند.

علاوه بر برنامه‌های تولیدی، مجموعه مستندهایی نیز برای بازپخش در نظر گرفته شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «تهران تا لانچر»، «بی‌تکلف»، «سرگذشت» و مستند «خادم‌الرضا» اشاره کرد.

این مستندها تلاش دارند تصویری دقیق و مستند از تلاش‌های بی‌وقفه رئیس‌جمهور شهید برای گره‌گشایی از مشکلات مردم ارائه دهند.

همچنین در برنامه «آوای کتاب» که یکی از برنامه‌های پرمخاطب رادیو خاوران است، خوانش کتاب «سید محرومان» با هدف آشنایی عمیق‌تر نسل جوان با تفکر و منش شهید رئیسی آغاز شده است تا روایتی مکتوب از دوران خدمت این خادم راستین ملت در حافظه شنیداری مخاطبان ثبت گردد.