باشگاه خبرنگاران جوان - محمد قائدی، استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه جورج واشنگتن گفت: در صورت حمله مجدد به ایران، تنش در امارات متحده عربی تشدید میشود. به نظر من این نکته در محاسبات آمریکا بسیار مهم بود، شاید به همین دلیل باشد که ترامپ فرصت بیشتری به مذاکرات میدهد.
او افزود: دو نکته کلیدی دیگر حائز اهمیت است اولی نیروگاه هستهای امارات متحده عربی و دومی بندر فجیره در این کشور است. اگر ایران به بندر فجیره حمله کند، تنش دیگری رخ میدهد و دو میلیون بشکه دیگر در روز نیز از ورود به بازارهای جهانی بازمیماند که میتواند قیمت نفت را افزایش دهد.