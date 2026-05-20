باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا رضاییکوچی، در حاشیه نشست با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی، عملکرد این وزارتخانه را در شرایط جنگی و مواجهه با محاصره دریایی، شایسته قدردانی دانست.
وی با بیان اینکه دولتمردان در کنار نیروهای مسلح مسئولیتهای خود را بهخوبی ایفا کردهاند، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در مدیریت جابهجایی کالاهای اساسی از طریق شبکه جادهای، ریلی و دریایی نقش کلیدی ایفا کرده است.
تأکید بر موفقیت مسیرهای جایگزین در حمل کالاهای اساسی
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در وزارت راه و شهرسازی از نخستین ساعات آغاز جنگ، افزود: اقدامات این وزارتخانه در ترخیص و انتقال سریع کالاهای اساسی به اقصینقاط کشور حتی از شرایط عادی نیز مطلوبتر بوده است.
رضاییکوچی با تأکید بر اینکه اکنون با بهرهگیری از مسیرهای جایگزین و بنادر شمالی، بنبست محاصره دریایی شکسته شده است، گفت: تأمین و انتقال کالاهای اساسی از مسیرهای جایگزین حداقل ۴۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.
وزارت راه و شهرسازی با هدایت هوشمندانه ناوگان زمینی و ریلی توانسته است با وجود محدودیتهای مرزی، زنجیره تأمین کالا را حفظ کند.
تداوم پروژههای عمرانی علیرغم شرایط جنگی
رئیس کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از اظهارات خود به تداوم نهضت مسکنسازی اشاره کرد و گفت: با وجود تحمیل هزینهها و مشکلات ناشی از جنگ، هیچیک از پروژههای عمرانی وزارت راه و شهرسازی متوقف نشده و در روزهای اخیر شاهد افتتاحهای متعددی در سراسر کشور بودهایم.
وی افزود: سیاستگذاری در حوزه مسکن نیازمند همافزایی کامل میانبخشی است و شورای عالی مسکن با حضور وزرای صمت، اقتصاد، رئیسکل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، متولی پیگیری این امر است.
ضربالاجل مجلس برای پرداخت تسهیلات مسکن
رضاییکوچی در خصوص چالشهای تسهیلات بانکی مسکن تصریح کرد: جلسات متعددی برای رفع موانع همکاری بانکها برگزار شده است. در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار پرونده متقاضیان معرفیشده توسط وزارت راه در بانکها در جریان است که تأکید مجلس بر تعیین تکلیف و پرداخت تسهیلات این افراد حداکثر تا دو ماه آینده است.