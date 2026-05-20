باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور قدیم بومهن ـ تهران محدوده شمس‌آباد، آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده پیکان‌شهر، آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل رضی‌آباد تا عوارضی تهران و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع سنگین گزارش شده است.

وی افزود: تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت و محور قدیم تهران ـ بومهن در مسیر رفت و برگشت روان است، اما محورهای شمالی با بارش باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات همراه هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: هم‌اکنون در برخی محورهای استان‌های اردبیل، تهران، البرز، مازندران، گیلان، سمنان، گلستان و خراسان جنوبی نیز بارش باران و مه‌گرفتگی گزارش شده و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی تردد کنند.

سرهنگ محبی همچنین درباره محدودیت‌های ناشی از عملیات عمرانی گفت: محور چالوس در محدوده خوزنکلا تا پلیس‌راه کرج، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشت‌ماه و در ساعات ۹ تا ۱۴ به دلیل اجرای عملیات تورسنگ به صورت مقطعی مسدود می‌شود و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام خواهد شد.

وی با اشاره به محورهای مسدود شریانی تصریح کرد: محور قدیم بستان‌آباد ـ میانه در محدوده قره‌چمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین تعیین‌شده انجام می‌شود. همچنین محور پاتاوه ـ دهدشت تا اطلاع بعدی مسدود بوده و محور وازک ـ بلده نیز دارای انسداد فصلی است.