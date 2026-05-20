معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز از افزایش واگذاری انشعاب جدید به شهروندان خبر داد و گفت: سطح خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های شهری از اولویت‌های اصلی این شرکت است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد علی طاهردوست معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز با اشاره به رشد چشمگیر و بی‌سابقه واگذاری انشعابات جدید در آغاز سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و تسهیل در فرآیندها، شاهد تحولی اساسی در پاسخگویی به مطالبات شهروندان هستیم.

او با اشاره به آمار مقایسه‌ای عملکرد این معاونت، گفت: طی ۲ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱ هزار و ۸۸۳ فقره انشعاب جدید به متقاضیان واگذار شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال، رشد خیره‌کننده ۷۷ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب شیراز در تشریح جزئیات این خبر، افزود: از مجموع انشعابات واگذار شده در امسال، ۵ هزار و ۳۰۸ فقره در بخش آب و ۶ هزار و ۵۷۵ فقره در بخش فاضلاب بوده است. این در حالی است که در ۲ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۳ هزار و ۶۸۸ فقره انشعاب آب و ۳ هزار و ۳۷ فقره انشعاب فاضلاب به مشترکین واگذار شده بود.

طاهردوست، ارتقای سطح خدمات‌رسانی و توسعه زیرساخت‌های شهری را از اولویت‌های اصلی آبفا شیراز برشمرد و تصریح کرد: افزایش واگذاری‌ها، به‌ویژه در بخش فاضلاب، نشان‌دهنده استقبال شهروندان و تلاش شبانه‌روزی مجموعه برای ارتقای بهداشت عمومی و حفظ محیط زیست است.

منبع: روابط عمومی شرکت آبفا شیراز

