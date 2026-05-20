رئیس‌جمهور روسیه طی دیدار خود با همتای چینی‌اش تاکید کرد در بحبوحه درگیری‌های غرب آسیا روسیه یک تامین‌کننده انرژی قابل اعتماد باقی ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود تاکید کرد که روسیه در بحبوحه بحران غرب آسیا، نقش خود را به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی قابل اعتماد حفظ کرده است.

 او گفت: «محرک اصلی همکاری اقتصادی، تعامل روسیه و چین در بخش انرژی است و در بحبوحه بحران خاورمیانه، روسیه همچنان نقش خود را به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد منابع و چین به عنوان یک مصرف‌کننده مسئول این منابع حفظ می‌کند.»

پوتین افزود: روابط بین روسیه و چین به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و الگویی از یک مشارکت استراتژیک واقعی را تشکیل می‌دهد. همچنین پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری با چین، پایه و اساس توسعه همکاری در همه زمینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد:حجم تجارت بین روسیه و چین در طول ۲۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده است و روسیه و چین در تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی دموکراتیک‌تر هستند.

او همچنین به همتای چینی خود گفت: من از شما دعوت می‌کنم سال آینده از روسیه دیدن کنید و ما آمادگی خود را برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که قرار است پاییز امسال در شنژن برگزار شود، ابراز می‌کنیم.

پوتین روز سه‌شنبه برای سفری دو روزه در روزهای ۱۹ و ۲۰ مه وارد پکن شد و طی آن با همتای چینی خود دیدار و روابط دوجانبه کلی بین دو کشور و همچنین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک را بررسی خواهد کرد.

منبع: آرتی

برچسب ها: ولادیمیر پوتین ، رئیس جمهور چین ، انرژی روسیه
خبرهای مرتبط
زمان سفر پوتین به چین مشخص شد
اوشاکوف: سفر پوتین به چین هیچ ارتباطی با سفر ترامپ ندارد
پوتين وارد چين شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند