باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در دیدار با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود تاکید کرد که روسیه در بحبوحه بحران غرب آسیا، نقش خود را به عنوان یک تأمین‌کننده انرژی قابل اعتماد حفظ کرده است.

او گفت: «محرک اصلی همکاری اقتصادی، تعامل روسیه و چین در بخش انرژی است و در بحبوحه بحران خاورمیانه، روسیه همچنان نقش خود را به عنوان یک تأمین‌کننده قابل اعتماد منابع و چین به عنوان یک مصرف‌کننده مسئول این منابع حفظ می‌کند.»

پوتین افزود: روابط بین روسیه و چین به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده و الگویی از یک مشارکت استراتژیک واقعی را تشکیل می‌دهد. همچنین پیمان حسن همجواری، دوستی و همکاری با چین، پایه و اساس توسعه همکاری در همه زمینه‌ها را تشکیل می‌دهد.

رئیس‌جمهور روسیه ادامه داد:حجم تجارت بین روسیه و چین در طول ۲۵ سال گذشته ۳۰ برابر شده است و روسیه و چین در تلاش برای ایجاد یک نظم جهانی دموکراتیک‌تر هستند.

او همچنین به همتای چینی خود گفت: من از شما دعوت می‌کنم سال آینده از روسیه دیدن کنید و ما آمادگی خود را برای شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) که قرار است پاییز امسال در شنژن برگزار شود، ابراز می‌کنیم.

پوتین روز سه‌شنبه برای سفری دو روزه در روزهای ۱۹ و ۲۰ مه وارد پکن شد و طی آن با همتای چینی خود دیدار و روابط دوجانبه کلی بین دو کشور و همچنین مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای مورد علاقه مشترک را بررسی خواهد کرد.

منبع: آرتی