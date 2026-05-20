علوی گفت: فیفا تصمیم دارد برای جلوگیری از تنش های سیاسی، تنها پرچم رسمی کشورها را در ورزشگاه‌های جام جهانی مجاز بداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره برنامه ریزی‌های فدراسیون پس از جلسه اخیر با دبیرکل فیفا عنوان کرد: در طول هفته‌های اخیر فدراسیون فوتبال ایران در جلسات و مکاتبات رسمی با مسئولان فیفا به ویژه در جلسه اخیر، بر ضرورت احترام به نماد رسمی کشور‌ها و اجرای دقیق قوانین بین‌المللی در مسابقات جام جهانی تأکید کرده بود. خوشبختانه این تعاملات در فضایی حرفه‌ای و مبتنی بر مقررات فیفا دنبال شد و اکنون شاهد هستیم که مسئولان فیفا نیز بر اجرای چارچوب‌های رسمی درباره بهره مندی از پرچم کشور‌ها تأکید ویژه داشته‌اند.

وی افزود: مطابق آنچه امروز در رسانه‌های مهم بین المللی مطرح شده فیفا با استناد به مقررات مربوط به جلوگیری از تنش‌های سیاسی، تبعیض‌آمیز و خارج از چارچوب ورزش، تصمیم دارد تنها پرچم رسمی کشور‌ها را در ورزشگاه‌ها مجاز بداند. این موضوع نشان می‌دهد گفت‌و‌گو‌ها و پیگیری‌های دیپلماتیک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسیر درستی انجام شده و نگاه حرفه‌ای و قانونی ایران در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هیچ درخواست فراتر از مقررات بین‌المللی نداشته و صرفاً بر اجرای بدون تبعیض قوانین رسمی فیفا تأکید کرده است. جام جهانی باید فضایی برای همبستگی ملت‌ها، احترام متقابل و رقابت سالم ورزشی باشد.

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ، وزارت ورزش و جوانان ، تیم ملی فوتبال
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چه عجب یک تصمیمی منطقی و مناسب هم گرفته شد که در راستای شعار ها باشه ، ورزش سیاسی نیست
