باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره برنامه ریزیهای فدراسیون پس از جلسه اخیر با دبیرکل فیفا عنوان کرد: در طول هفتههای اخیر فدراسیون فوتبال ایران در جلسات و مکاتبات رسمی با مسئولان فیفا به ویژه در جلسه اخیر، بر ضرورت احترام به نماد رسمی کشورها و اجرای دقیق قوانین بینالمللی در مسابقات جام جهانی تأکید کرده بود. خوشبختانه این تعاملات در فضایی حرفهای و مبتنی بر مقررات فیفا دنبال شد و اکنون شاهد هستیم که مسئولان فیفا نیز بر اجرای چارچوبهای رسمی درباره بهره مندی از پرچم کشورها تأکید ویژه داشتهاند.
وی افزود: مطابق آنچه امروز در رسانههای مهم بین المللی مطرح شده فیفا با استناد به مقررات مربوط به جلوگیری از تنشهای سیاسی، تبعیضآمیز و خارج از چارچوب ورزش، تصمیم دارد تنها پرچم رسمی کشورها را در ورزشگاهها مجاز بداند. این موضوع نشان میدهد گفتوگوها و پیگیریهای دیپلماتیک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مسیر درستی انجام شده و نگاه حرفهای و قانونی ایران در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هیچ درخواست فراتر از مقررات بینالمللی نداشته و صرفاً بر اجرای بدون تبعیض قوانین رسمی فیفا تأکید کرده است. جام جهانی باید فضایی برای همبستگی ملتها، احترام متقابل و رقابت سالم ورزشی باشد.