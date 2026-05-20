باشگاه خبرنگاران جوان - احسان صالحی؛ کارشناس سیاسی و عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم در یادداشتی به مناسبت دومین سالرزو شهادت رئیس جمهور شهید، دکتر رئیسی نوشت: در دومین سالگرد شهید رئیسی، باب سخن از هر دری درباره ویژگی‌های شخصیتی و مدیریتی او و دولت هزارروزه‌اش گشوده و حق نیز همین است آن‌چنان‌که رهبر شهید در دیدار پس از شهادت او با اعضای دولتش بیان کردند، این ویژگی‌ها باید گفته و ثبت شده تا الگو شود. از میان ویژگی‌های ممتاز شهید رئیسی، آنچه کمتر به‌صورت اختصاصی به آن پرداخته شده، دغدغه او در خصوص افکار عمومی است.برای من به واسطه فرصت خدمت در حوزه رسانه دولت سیزدهم و پیش از آن ارتباطات با شهید رئیسی در همین حوزه، این یک امر عینی است که شهید رئیسی یک عنصر تحول‌خواه و مردم‌گرا بود. اعتقاد داشت رکن تحول خود مردم هستند و اهمیتی که برای حوزه رسانه و افکار عمومی قائل بود، در واقع ریشه در مردم‌گرایی او داشت و اهمیتی که برای مردم قائل بود. در واقع همان‌قدر که دغدغه معیشت و پیشرفت و عزت مردم را داشت، دغدغه‌مند فکر و امنیت روانی مردم بود.

رئیسی، رئیس‌جمهوری اهل رسانه بود؛ چون برایش مهم بود که چه تصویری از دولت در ذهن مردم است و چه نیازی از مردم به واسطه رسانه قابل‌فهم و دریافت است. ازاین‌رو، به تعبیر خودش، برنامه‌های روزانه‌اش با مرور صفحات اول روزنامه‌ها آغاز می‌شد و می‌گفت تعقیبات نماز صبح من مرور رسانه‌هاست. این‌گونه بود که هر روز تعدادی از مطالب رسانه‌ها که از نگاه رئیس‌جمهور درخور پیگیری بود به دفتر جهت مطالبه از دستگاه‌های مربوط ارجاع می‌شد و مطالبی که به نظر او نیازمند توضیح و تبیین رسانه‌ای بود به دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت. دغدغه افکار عمومی در او نهادینه بود، به‌گونه‌ای که پیش از ریاست‌جمهوری و در دوره ریاست قوه قضائیه و تولیت آستان قدس رضوی هم دائماً به دست‌اندرکاران حوزه رسانه سفارش و تأکید می‌کرد که ما نباید گره و مسئله حل نشده‌ای در افکار عمومی از خود باقی بگذاریم و موضوعی را که در افکار عمومی تبدیل به مسئله شده است باید برای مردم توضیح داد. افکار عمومی در نظر شهید رئیسی بسیار محترم بود بر خلاف برخی افراد که با نیشخندهای خود و بیان جملاتی زهردار همچون خودم صبح جمعه فهمیدم، به زخم مردم نمک می‌پاشیدند.

اما دغدغه او درباره افکار عمومی دغدغه‌ای خودبسنده و محدود به مجموعه تحت مدیریتش نبود. رئیسی با طی‌کردن سطوح مختلف مدیریتی و همچنین خودساختگی شخصیتی از فهمی جامع در امر حکمرانی برخوردار و معتقد بود که اصلاح و بهبود تصویر بخشی از کشور نباید به‌گونه‌ای انجام شود که نتیجه آن ایجاد سوءظن نسبت به کلیت نظام شود؛ و این‌گونه بود که در دوره مدیریت قوه قضائیه با وجود اشراف و اطلاع از مسائل و پرونده‌های متعدد، هیچ‌گاه حتی در دو مقطع کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری که تحت انواع تخریب‌های سازمان‌یافته داخلی و خارجی قرار گرفت، برای استفاده از مخزن‌الاسرار خود علیه رقبا و تخریب‌گران وسوسه نشد.

همچنین در جایگاه ریاست‌جمهوری و با وجود آنکه در مواردی، نسبت به دولت احساس ظلم می‌کرد؛ اما معتقد بود به میان مردم کشاندن اختلافات، خلاف دغدغه و احترام او برای افکار عمومی و ناقض عهد او با رهبر معظم انقلاب برای حفظ و تقویت وحدت مردم و اتحاد مسئولان است. سخنان منتشر شده از او در آخرین جلسه هیئت دولت که خود را سرباز رهبری می‌داند و در مقابل درخواست بعضی اعضای هیئت دولت مبنی بر افشاگری در یک موضوع اختلافی با یکی دیگر از قوا، درس تبعیت از رهبری و حفظ اتحاد ملی و پرهیز از آشفته کردن افکار عمومی به کابینه می‌دهد، از جمله سخنان ماندگار و به‌نوعی وصیت‌نامه سیاسی آن شهید بزرگوار محسوب می‌شود.

تحفظ شهید رئیسی نسبت به بیان وضعیت اسفناک کشور در مقطع تحویل دولت (مرداد ۱۴۰۰) نیز باز برخاسته از همین دغدغه افکار عمومی بود چرا که می‌گفت وظیفه ما حل مشکلات مردم است نه تکرار مشکلات و آشفته‌تر کردن افکار عمومی؛ بله اگر مشکلی را حل کردیم آنگاه به مردم از قبل و بعد آن گزارش دهیم و این‌گونه بود که در خصوص بعضی مشکلات مقطع تحویل دولت، رئیس‌جمهور تازه دو سال بعد از مسئولیت و حل نسبی آن مشکل، لب به سخن می‌گشود. همین روحیه و منطق را در قوه قضائیه نیز داشت و بارها می‌گفت وظیفه ما برخورد با فساد و مجازات مفسد و آنگاه گزارش‌دادن به مردم است نه سروصدا و دزد، دزد کردن و نهایتاً روشن‌نشدن نتیجه کار. فهم رسانه‌ای رئیس‌جمهور شهید فرصتی بس مغتنم برای دولت و کشور بود. در شرایطی که یک بال جنگ اقتصادی، سیاسی و نظامی دشمنان، جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای بوده و است، فهم کلان از اهمیت رسانه و دغدغه افکار عمومی در رأس قوه مجریه، باعث شد دولت بتواند در مقاطع حساس همچون حذف ارز ترجیحی، حوادث پاییز ۱۴۰۱، التهابات ارزی و وعده صادق ۱ با جلب و همراهی اعتماد عمومی، تحت هدایت‌های امام خامنه‌ای، کشور را از گردنه‌های سخت با کمترین آسیب عبور دهد.

منبع: فرهیختگان