دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت: عرضه محدود چیپس پلی‌استر در بورس کالا و رقابت شدید قیمتی که نرخ این محصول را از پایه ۱۴۸ هزار تومان به حدود ۳۸۰ هزار تومان رساند، موجب افزایش هزینه تمام‌شده در زنجیره تولید الیاف، نخ و پارچه شده و بازار را با التهاب مواجه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - شجاع الدین امامی رئوفی دبیر انجمن صنایع نساجی ایران اظها ر داشت: واحدهای تولیدی با استفاده از موجودی مواد اولیه‌ای که از اسفندماه در اختیار داشتند و با وجود تعطیلات فروردین‌، توانسته‌اند تولید خود را تا حدی تداوم بخشند؛ اما برای ادامه این روند، تأمین مستمر مواد اولیه از پتروشیمی‌های داخلی و تکمیل کسری از طریق واردات ضروری است.

به گفته  وی تسریع در فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه می‌تواند نقش مهمی در حفظ پایداری زنجیره تولید داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی مشخصی برای نیمه نخست و نیمه دوم سال داشته باشند. در نیمه اول سال، بخشی از نیاز بازار ناگزیر باید از محل واردات تأمین شود تا کسری مواد اولیه جبران شود.

او بیان کرد: با فعال شدن واحدهای فنی در صنایع پتروشیمی و بازگشت برخی واحدهای تولیدی به مدار، از التهاب بازار کاسته شود؛ با این حال، در شرایط فعلی کمبود مواد اولیه موجب افزایش فشار بر بازار شده و نیاز به مدیریت بیشتر را برجسته کرده است.

رئوفی توضیح داد: عرضه چیپس پلی‌استر در هفته گذشته نیز با تناژ پایین، حدود یک‌هزار تن، انجام شد که این میزان در مقایسه با تقاضای موجود و همچنین عرضه‌های پیشین مجتمع شهید تندگویان، پایین ارزیابی می‌شود. بخش قابل توجهی از این عرضه نیز توسط واحدهای پلیمری خریداری شد و در نتیجه، تنها ۶۰۰ تن به بخش نساجی اختصاص یافت.

او گفت: قیمت چیپس پلی‌استر نیز با رقابت بالا و در سطح حدود ۳۸۰ هزار تومان برای هر تن کشف شد؛ در حالی که قیمت پایه این محصول حدود ۱۴۸ هزار تومان بود. این فاصله قیمتی قابل توجه، موجب افزایش هزینه تمام‌شده در زنجیره تولید الیاف، نخ و پارچه شده و در نهایت می‌تواند قیمت را برای مصرف‌کننده نهایی افزایش دهد.

ناشناس
۱۰:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
میدونید وهیچ کاری هم نمیکنید
ناشناس
۰۹:۵۷ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
چی گرون نیست که پارچه نیاشه 😩😧😟😢😢😔😴😔😢😟😟😧😩
ناشناس
۰۹:۱۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوب پارچه هم مثل بقیه گرون کنین.
این دیگه آسمون ریسمون بافتن نداره که
