سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا درباره دلیل هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه میناب و کشتار بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلم، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: ادعای فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) مبنی بر اینکه مدرسه ابتدایی شجره طیبه میناب در محدوده یک مرکز موشکی بوده است، کاملاً بی‌اساس و انحرافی است. این تحریف آشکار، تلاشی واضح برای پنهان کردن ماهیت واقعی حملات موشکی ۲۸ فوریه است که موجب قتل عام بیش از ۱۷۰ دانش‌آموز و معلمانشان شد.

وی افزود: هدف قرار دادن یک مرکز آموزشی فعال در ساعات مدرسه، نقض فاحش حقوق بشردوستانه بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی به شمار می‌رود.

بقائی اشاره داشت: ماهیت غیرنظامی این مکان را نمی‌توان با توجیهات فنی و بازی با کلمات پوشاند. فرماندهان نظامی و مقامات آمریکایی که مسئول صدور دستور و اجرای این حمله فاجعه‌بار بوده‌اند، باید طبق قوانین بین‌المللی کاملاً پاسخگو و محاکمه شوند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
در مقابل دولت وحشی آمریکا سرخم نخواهیم کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۲ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر آمریکای جنایت کار و تروریست
