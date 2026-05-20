باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - آیین افتتاحیه سلسله‌رویداد‌های «عاشقانه بخوان»، چون زمزمه‌ای برخاسته از جان، در قلب باغ کتاب پیچید تا نشان دهد در سخت‌ترین روز‌ها نیز، «عشق» به رهبر شهید انقلاب تنها پناهگاه امنِ روحِ انسان است.

نشست‌های فکری و قرآنی: از سنت‌های الهی تا فلسفه‌های علوم انسانی

در آغاز این روز، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) به معرفی فعالیت‌های خود پرداخت.

حجت‌الاسلام مصباح یزدی درباره روند توسعه این مجموعه، از تمرکز بر تربیت نیروی متخصص تا اجرای پروژه‌هایی همچون تدوین مجموعه ۱۷ جلدی «فلسفه‌های مضاف به علوم انسانی» سخن گفت.

در ادامه، حجت‌الاسلام سلیمانی امیری با تشریح مباحث کتاب «سنت‌های تاریخی در قرآن»، تأکید کرد که تحولات تاریخی نیز، مانند طبیعت، بر اساس سنت‌ها و قوانین ثابت شکل می‌گیرند. او این سنت‌ها را در سه دسته «عام و آزمایش»، «پشتیبان حق»، و «تضعیف‌کننده باطل» معرفی کرد و معتقد بود شناخت آنها می‌تواند تحلیل رخداد‌های اجتماعی را روشن‌تر کند.

نقد و بررسی کتاب‌ها: از تاریخ پهلوی تا روایت‌های دفاع مقدس

در نشست بررسی کتاب «یگان ویژه حیفا»، شاداب عسکری توضیح داد: این کتاب بر پایه پژوهشی ۱۰ تا ۱۱ ساله و مبتنی بر اسناد رسمی نوشته شده است. او محور اصلی اثر را بررسی نقش و ساختار بهاییت در دوره پهلوی و اسناد مرتبط دانست.

ما که خندان می‌رویم

در نشست کتاب «ما که خندان می‌رویم»، گلعلی بابایی این کتاب را ادای دینی به رزمندگان گردان مالک‌اشتر معرفی کرد.

کامران بخشایش، منتقد، تأکید کرد که روایت‌های صادقانه دفاع مقدس، در برابر تحریف‌ها نقش مهمی دارند و این اثر را نمونه‌ای از ترکیب تجربه میدانی و پژوهش دانست.

تیمور محمدی، نویسنده رمان «آنجا»، درباره مفهوم نگاه از بیرون به ایران سخن گفت. او پرسش‌هایی درباره هویت، تنهایی انسان معاصر و امکان کنشگری فردی مطرح کرد و از نقش اراده جمعی در تعریف آینده سخن گفت.

زیر سایه آن سرو صنوبر

سهیل کریمی در نشست کتاب خود به موضوع آزادی‌خواهی، نقش رسانه و حضور پررنگ شخصیت‌های الهام‌بخش در ذهن و روح مردم پرداخت. این کتاب شامل دو بخش درباره زندگی شهید سید حسن نصرالله و روایت سفر نویسنده است.

ادبیات کودک و نوجوان: از «همیشه آنلاین» تا رونمایی آثار تازه

حسام‌الدین اویسی در معرفی کتاب «همیشه آنلاین» گفت ایده اثر بر مبنای آیه «لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْم» شکل گرفته و هدفش این بوده که برای نوجوانان، تصویری صمیمی و نزدیک از خداوند ارائه دهد.

رونمایی از آثار محسن پرویز

از سه کتاب جدید محسن پرویز با عنوان‌های «پرواز با گنجشک‌ها»، «گربه‌ای که شبیه هیچ گربه‌ای نبود» و «داستان جشن به‌یادماندنی» رونمایی شد. این نویسنده کتاب‌ها را حامل پیام‌هایی درباره امید، انتخاب درست و پرهیز از قضاوت‌های ظاهری دانست.

نجوای عاشقانه شاعران برای «پرچمدار عشق، کتاب و شعر»

در واپسین ساعات روز، باغ کتاب حال‌وهوای دیگری به خود گرفت. آیین افتتاحیه سلسله‌رویداد‌های «عاشقانه بخوان» برگزار شد؛ محفلی که از جنس لطافت کلمه و گرمای دل‌ها بود.

در این برنامه، شاعران نام‌آشنای امروز میلاد عرفان‌پور، سعید میرزایی، حسین دهلوی، عطیه حجتی و بشری صاحبی با خواندن اشعار عاشقانه و احساسی خود، فضای باغ کتاب را به شور و شوق آمیختند.

میلاد عرفان‌پور، رئیس مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، در سخنان کوتاهی توضیح داد :این سلسله رویداد با الهام از نگاه و توجه رهبر انقلاب به شعر عاشقانه نام‌گذاری شده است.

وی تأکید کرد: شاعران این شب، شعر‌های خود را همچون پیشکش فرهنگی به «پرچمدار عشق، کتاب و شعر» تقدیم کردند؛ نمادی از احترام جامعه ادبی به جایگاه شعر در فرهنگ معاصر.

این آیین بناست هر ماه در باغ کتاب تهران برگزار شود تا شعر، همچون پلی میان دل‌ها، فضای فرهنگی جامعه را زنده و پویا نگه دارد.

روز هفتم «اردی‌بهشت کتاب»، آمیزه‌ای از اندیشه‌ورزی، روایت‌های تاریخی، نقد ادبی، ارتباط با نسل نوجوان و شور شاعرانه بود. این روز نشان داد که در میان همه چالش‌ها، کتاب، روایت و شعر همچنان می‌توانند بهانه‌ای برای گفت‌و‌گو، همدلی و امید باشند و باغ کتاب، خانه‌ای برای روشن نگه داشتن چراغ فرهنگ است.