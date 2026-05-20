باشگاه خبرنگاران جوان - باتوجه‌به سیاست‌های خصمانه‌ی آمریکا در جنگ ترکیبی چهل و هفت‌ساله علیه ایران، اینک در فاز سوم جنگ تحمیلی بار دیگر عرصه‌ی کارزار، عرصه‌ی نبرد اقتصادی است.

جنگ اقتصادی، فاز سوم جنگ تحمیلی اخیر

میدان جنگ استکبار جهانی علیه ملت ایران، سه قلمرو و میدان اصلی دارد: امنیت، فرهنگ و اقتصاد. بعد از شکست مفتضحانه‌ی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی در ساحت نظامی در جنگ تحمیلی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از روزنه‌های امید دشمن در جنگ ترکیبی چهل و هفت ساله‌اش، بهره‌گیری از ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی است که از دیرباز در بدنه‌ی اقتصاد کشور شکل گرفته است. همانطور که در سال‌های گذشته نیز با چنین خطای محاسباتی به فکر ایجاد تفرقه در داخل کشور و سواستفاده از شرایط ناآرام احتمالی بودند. چنانچه در فتنه ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ نیز با همین خیال خام و با توسل به عده‌ای از مزدوران داخلی و خارجی خود، رویای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و بلعیدن آن را در سر می‌پروراند، اما با حضور به هنگام مردم بصیر و همیشه در صحنه ایران اسلامی در کنار نیرو‌های نظامی و انتظامی جان‌برکف، نقشه‌های دشمنان ایران خنثی شد.

بر این مبنا راهبرد کنونی آمریکا در پی شکست نظامی و پی بردن به سازه‌ی مقاوم و خلل‌ناپذیر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جنگ تحمیلی سوم، هدف قرار دادن شالوده‌ی نظام اقتصادی و اجتماعی ایران قوی به امید فروپاشی نظام اقتصادی و تعمیق نارضایتی عمومی در ایران و شکست تاب‌آوری اجتماعی و مقاومت ملی است. چرا که اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است که می‌تواند سنگ محک میزان نفوذناپذیری یک ملت از بیگانه باشد: «اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است.» ۱۳۹۷/۱۱/۲۲

و زمان آن رسیده که پس از اثبات توانمندی در میدان نبرد نظامی، در جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز دشمن را ناامید کرد: «جمهوری اسلامی ایران که بعد از بیش از چهل‌وهفت سال مجاهدت، با تکیه به فضل الهی در نبرد نظامی با دشمنانِ پیشرفت و تعالی خود، بخشی از توانمندی چشمگیر خود را به جهانیان ثابت کرده است، در مرحله‌ی جهاد اقتصادی و فرهنگی نیز باید آنان را ناامید کرده و شکست دهد.» ۱۴۰۵/۰۲/۱۱

براین‌اساس نام‌گذاری سال جدید به سال «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» با توجه به اهمیت تأمین معیشت مردم و ارتقاء زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، به عنوان نکته کانونی و نوعی دفاع و بلکه پیشروی چشمگیر در مقابل جنگ اقتصادی که دشمن شکل داده، از سوی رهبر معظم انقلاب حضرت آیه الله سید مجتبی خامنه‌ای، انتخابی هوشمندانه و مهم به عنوان نسخه‌ی علاج اقتصاد کشور و حرکت شتابان به‌سمت «ایران قوی» است و در عین حال تحقق آن، همکاری جدی و مؤثر مردم و مسئولین را می‌طلبد تا ضمن حفظ آمادگی برای رویارویی احتمالی مجدد در صحنه‌ی نبرد نظامی، در جبهه‌ی حمله‌ی اقتصادی نیز با آرایش جهاد اقتصادی، دشمن را ناکام سازند.

اقتصاد مقاومتی، گذر از وابستگی به قدرت بازدارندگی

«اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی، محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد. این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم در شرایط غیر تحریم، بارور خواهد بود و به مردم کمک می‌کند.» ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ این نگاه، اقتصاد را به سلاحی راهبردی تبدیل می‌کند. سلاحی که، چون برخاسته از ظرفیت و قدرت درونی ملت است درون زاست و، چون امکان ارتباط با سایر کشور‌ها را فراهم می‌کند برون‌زا: «اقتصاد مقاومتی «درون‌زا» و «برون‌گرا» است؛ درون‌زا است، یعنی توان و استعداد و ظرفیّت درونی بایستی در خدمت اقتصاد قرار بگیرد و البتّه برون‌گرا است، یعنی با همه‌ی کشور‌ها آماده‌ی ارتباطات اقتصادی هستیم. این را احساس کردیم؛ هم ملّت ایران احساس کرد، هم جوان‌های ما احساس کردند، هم مسئولان ما احساس کردند که احتیاج دارند به توان درونی خودشان تکیه کنند.» ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

دستیابی به چنین مقاومتی، علاوه بر ایجاد استقلال اقتصادی چنان بازدارندگی ایجاد می‌کند که دست دشمن را از ضربه‌زدن کوتاه خواهد کرد: «استقلال اقتصادی، یعنی ملّت و کشور، در تلاش اقتصادی خود روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد. معنایش این نیست که ملّتی که استقلال اقتصادی دارد، با هیچ‌کس در دنیا داد و ستد نمی‌کند؛ نه. دادوستد، دلیل ضعف نیست.

چیزی را خریدن، چیزی را فروختن، معامله‌کردن، گفتگوی تجاری‌کردن، اینها دلیل ضعف نیست. امّا باید طوری باشد که یک ملت، اوّلاً نیاز‌های اصلی خودش را بتواند خودش فراهم کند. ثانیاً، در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی، وزنه‌ای باشد. نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند؛ نتوانند او را به آسانی محاصره کنند؛ نتوانند او را به آسانی فرودهند و هر چه می‌خواهند به او املا کنند.» ۱۳۷۲/۰۲/۱۵ که البته این مهم الزاماتی دارد از جمله داشتن روحیه‌ی جهادی، استحکام معنویت و روح ایمان و تدین در جامعه، مبتلا نشدن به مسائل حاشیه‌ای و حفظ اتحاد و انسجام ملی.

جهاد اقتصادی، باطل‌السحر جنگ اقتصادی

«جهاد عبارت است از آن تلاشی که ناظر به حمله‌ی دشمن و تحرک دشمن باشد؛ در مقابل دشمن باشد. هر تلاشی جهاد نیست؛ تلاشی که متوجه به حمله‌ی دشمن است، این جهاد است.» ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ و «جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه‌ی اقتصادی.» ۱۳۹۰/۰۱/۰۸ یعنی حرکت مستمر هدفدار در جهت عقیم‌سازی توطئه‌های دشمن: «جهاد اقتصادی یعنی حرکت مستمرِ همه‌جانبه‌ی هدف‌دار ملت ایران با نیت خنثی‌کردن و عقیم کردن تلاش خصم‌آلود و غرض‌آلود دشمن.» ۱۳۹۰/۰۵/۲۶

براین‌اساس باتوجه‌به سیاست‌های خصمانه‌ی آمریکا در جنگ ترکیبی چهل و هفت‌ساله علیه ایران، اینک در فاز سوم جنگ رمضان بار دیگر عرصه‌ی کارزار، عرصه‌ی نبرد اقتصادی است که مقابله با آن جهاد اقتصادی می‌طلبد: «عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاست‌های خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه‌ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است... هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه‌های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه باتدبیر مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند.» ۱۳۹۴/۰۱/۰۱

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، باتوجه‌به اهمیت مسئله اقتصاد به‌عنوان مسئله اصلی کشور و اهمیت گفتمان‌سازی اقتصاد مقاومتی به عنوان نقطه‌ی کانونی تاب‌آوری ملی در هنگامه‌ی نبرد اقتصادی، اصلاح نظام اقتصادی نیازمند رعایت الزاماتی بلندمدت، کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که امام شهید آنها را در قالب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ناظر به تعیین وظایفی برای مسئولین نظام در قوای سه‌گانه و سایر نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی بیان فرمودند: «ما بایستی اقتصادمان را درونی کنیم، درون‌زا کنیم، اقتصاد مقاومتی کنیم تا تحریم اثر نکند. اقتصاد مقاومتی را مسئولان محترم جدّی بگیرند، به زبان اکتفا نکنند؛ اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویّه نمی‌سازد، با ضعف تولید نمی‌سازد؛ تولید داخلی را قوی کنید... مردم به تولید داخلی اقبال کنند. همه‌ی اینها باطل‌السحر تحریم دشمن است.» ۱۳۹۶/۱۰/۰۶.

اما ازآنجاکه مردم، یکی از مهمترین و مؤثرترین ارکان اصلاح نظام اقتصادی در صحنه‌ی جهاد اقتصادی هستند و هدف فعلی دشمن در روز‌های سکوت نبرد نظامی در جنگ تحمیلی سوم، مقابله و شکستن تاب‌آوری ملت ایران است تا بدین وسیله با ایجاد رخنه در فضای اتحاد و انسجام میلیونی ملت، آنها را نسبت به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران دلزده، دلسرد و مأیوس ساخته و ضربه کاری خود را وارد سازد؛ تبیین مهمترین عوامل مؤثر در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ملت در عرصه‌ی جهاد اقتصادی و به شکل ویژه تعیین میزان تاثیرگذاری آحاد مردم به عنوان عناصر تعیین‌کننده در این حماسه‌ی ملی، امری مهم و تعیین‌کننده است که در ادامه به گوشه‌ای از آن می‌پردازیم.

الف) تقویت تولید داخلی

در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب، «تولید» محور نجات اقتصاد کشور است که در سایه‌ی مبارزه با قاچاق و جلوگیری از واردات بی‌رویه افزایش می‌یابد: «محور نجات اقتصاد کشور، تقویت تولید داخلی است؛ تقویت تولید داخلی؛ مبارزه‌ی با قاچاق، مبارزه‌ی با واردات بی‌رویّه، مبارزه‌ی با کسانی که جیب خودشان را از طریق واردات پُر میکنند و نمی‌خواهند بگذارند که با تولید داخلی، واردات متوقّف بشود و کمر تولید داخلی را با واردات می‌شکنند.» ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ و با احیای واحد‌های تولیدی باعث پیشرفت اقتصاد کشور می‌شود: «تولید کلید پیشرفت اقتصاد کشور است. به تولید برسید، احیا کنید واحد‌های تولیدی را.» ۱۴۰۴/۰۶/۱۶

و با ایجاد جهش در حرکت روبه جلوی تولید ملی، مشکلات مهم اقتصادی از جمله مسئله‌ی تورم، اشتغال و مسئله‌ی ارزش پول ملی نیز حل خواهد شد: «اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملّی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهمّ اقتصادی مثل مسئله‌ی تورّم، مسئله‌ی اشتغال و مسئله‌ی ارزش پول ملّی، این مسائل اساسی اقتصاد به نحو خوبی به سمت حل پیش خواهد رفت.» ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

ب) فرهنگ‌سازی برای حمایت و مصرف تولید داخلی

«کلید حلّ معضلات کشور عبارت است از ترویج تولید داخلی در بخش‌های مختلف.» ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ این امر مهم نیاز به حمایت همه‌جانبه و مستمر از تولید و نیروی کار دارد که هم مردم و هم مسئولین نسبت به آن موظف‌اند: «حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید! این حمایت، همه‌جانبه است؛ هم مردم باید حمایت کنند، هم دولت باید حمایت کند؛ همه باید حمایت کنند.» ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ اهمیت این مسأله تا آنجاست که رهبر شهید انقلاب آن را یک کار واجب، ضروری و قطعی می‌نامند: «بایستی به مسئله‌ی حمایت از کالای ایرانی اهمّیّت بدهیم؛ این یک کار واجب، ضروری و قطعی است.» ۱۳۹۷/۰۳/۰۲، زیرا این حمایت هم به ایجاد اشتغال و رشد و نمو تولید کمک می‌کند: «وقتی کالای داخلی را مصرف می‌کنید، به کارگر ایرانی دارید کمک می‌کنید، اشتغال ایجاد می‌کنید، به سرمایه‌ی ایرانی هم دارید کمک می‌کنید، رشد و نمو ایجاد می‌کنید.» ۱۳۹۱/۰۱/۰۱

و هم موجب جلب و افزایش ثروت ملی می‌شود: «شما مردم وقتی که جنس داخلی مصرف می‌کنید، ثروت ملّی را افزایش داده‌اید.» ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ و در نهایت امر این اقتدار اقتصادی موجب کوتاه‌شدن دست دشمن در سفره‌های مردم می‌شود: «در اقتصاد، اگر ما قوی شدیم و قدرتمند شدیم، دیگر تحریم معنی ندارد و تحریم یک کار زائدی می‌شود؛ اگر ما در داخل توانستیم اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم، آنها خودشان می‌آیند به دریوزگی، می‌آیند دنبال ارتباط اقتصادی؛ نه [فقط]تحریم نمی‌کنند، بلکه اگر ما تحریم کنیم، آنها می‌آیند می‌گویند تحریم نکنید؛ طبیعت کار این است.» ۱۳۹۵/۰۳/۰۶

چنانچه در روز‌های اخیر نیز با بسته‌شدن تنگه هرمز به‌عنوان گلوگاه برتری اقتصادی جبهه مقاومت بر دنیا و سلاح راهبردی و ژئوپلیتیک ایران اسلامی به روی آمریکای جنایتکار و هم‌پیمانان این کشور، نه‌تنها دست تجاوزشان از کشور‌های منطقه کوتاه گردیده بلکه با کنترل هوشمندانه این تنگه، گلوگاه تنفس اقتصادی دنیا نیز فشرده شده و ایران را به‌عنوان چهارمین قدرت مطرح دنیا و پیش‌قراول کشور‌های جبهه مقاومت اسلامی به صحنه نبرد اقتصادی وارد کرده است: «کشوری که اقتصاد قوی داشته باشد، پولش هم ارزش پیدا می‌کند، مسئولینش هم ارزش پیدا می‌کنند، مردمش هم اعتبار پیدا می‌کنند و دیگر نمی‌شود بر اینها تحمیل کرد.» ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

ج) مدیریت و اصلاح الگوی مصرف

اصلاح الگوی مصرف و پرهیز از اسراف یک وظیفه انسانی و اخلاقی است که در شرایط خاصی همچون جنگ اقتصادی، به وظیفه ملی تبدیل می‌شود: «اگر یک جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحکام درونیِ اقتصاد خود به نقطه‌ای برسد که آسیب‌پذیر نباشد، یکی از کار‌های واجبی که باید انجام بدهد، این است که اسراف و زیاده‌روی و زیاد مصرف‌کردن و ... را کنار بگذارد.» ۱۳۹۵/۰۶/۳۰ این توصیه‌ی اکید رهبر شهید انقلاب خطاب به همه‌ی ملت ایران است. در این جهاد اقتصادی همه شریک‌اند؛ چه با دوری از اسراف و تبذیر و چه با ایجاد فرهنگ کار و تلاش: «در اداره‌ی اقتصاد یک ملت، مصرف هم یک رکن عمده است؛ مصرف درست، مصرف خوب، مصرف دور از اسراف و تبذیر و اتلاف مال؛ همین چیزی که همیشه توصیه می‌شود.» ۱۳۹۰/۱/۰۸

جهاد اقتصادی، عامل یأس دشمن

«فشار دنیا، بداَدایی‌های قدرت‌های گوناگون بزرگ و کوچک دنیا در مقابل نظام جمهوری اسلامی و هر نظام مستقلّی، تابع ضعف و قوّت این نظام است؛ هر جا شما ضعیف باشید، بداَدایی آنها بیشتر می‌شود؛ هر جا شما قوی بودید، توانا بودید، روی پای خودتان توانستید بایستید، آنها مجبور می‌شوند مؤدّبانه‌تر با شما رفتار بکنند، منطقی‌تر با شما رفتار بکنند؛ این کلید حلّ همه‌ی مشکلات کشور است. باید کشور از درون بجوشد. تولیدتان را، اقتصادتان را، آینده‌تان را، بایستی خودتان از درون تأمین کنید.» ۱۳۹۳/۰۱/۰۳

بر این اساس و باتوجه‌به توصیه اخیر رهبر سوم انقلاب، وظیفه ملی امروز آحاد ملت ایران در شرایط فعلی کشور تنها قوی‌شدن ایران از طریق حمایت از تولید و کالای داخلی و حمایت از کارگران به خصوص صاحبان کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده، به عنوان گام مؤثر و مورد نیاز فعلی است: «باید با اولویت‌دادن به مصرف کالا‌های ساخت داخل کشور از کارگرانِ مولّد پشتیبانی نموده و بخصوص صاحبان کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده تا حدّ ممکن از تعدیل‌نیرو و جُداسازی نیروی کار خود، چه در واحد‌های تولیدی و چه واحد‌های خدماتی اجتناب نمایند و بلکه هر کارگری را به‌منزله‌ی ثروت آن واحد تولیدی و خدماتی، منظور دارند؛ و البته دولت محترم هم در حدّ مقدور از این عملِ خیرخواهانه حمایت نماید.» ۱۴۰۵/۰۲/۱۱

منبع: فارس