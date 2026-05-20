باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان تهران با صدور بخشنامهای خطاب به شبکه بانکی پایتخت، دستور داد تسهیلات حمایت از واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی اخیر، طبق ضوابط و مقررات موجود، حداکثر ظرف یک ماه به افراد واجد شرایط پرداخت شود.
علی صالحی با اشاره به وصول گزارشهای مردمی مبنی بر عدم اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی درخصوص پرداخت تسهیلات حمایتی به اماکن و واحدهای آسیبدیده از جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: با توجه به عدم اجرای مصوبات ستاد از سوی تعدادی از بانکهای عامل، دادستانی تهران به موضوع ورود و با صدور بخشنامهای به شبکه بانکی تهران اعلام کرد: مصوبات مورد نظر برای تمامی بانکهای عامل لازمالاتباع بوده و بر ضوابط و دستورالعملهای بانکی اولویت دارد.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: بر اساس این بخشنامه تمامی مدیران بانکی مکلف شدند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور مصوبات، آن را به طور کامل اجرا کنند.
وی افزود: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و هیئت خبرگان بانکی، امکان اعمال حداکثری اختیارات مدیران بانکی در اعطای تسهیلات حمایتی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم را فراهم کرده است.
