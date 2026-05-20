باشگاه خبرنگاران جوان - عباس عاشوری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان گفت: پرنده «خروس کولی سینهسیاه» برای نخستین بار در این استان مشاهده و ثبت شده است. این گونه در بهار امسال در حوزه تالاب بینالمللی انزلی توسط پانتهآ گلزاری، یکی از پرندهنگران گیلان مشاهده و مستندسازی شده است. او با بیان اینکه جمع ۴ گونه خروسکولی ایران در گیلان کامل شده است، افزود: با این ثبت ارزشمند، هر ۴ گونه خروسکولی شناخته شده ایران در استان گیلان مشاهده و ثبت شدهاند.
به گفته معاون محیط زیست گیلان، خروسکولی معمولی، خروسکولی دمسفید، خروسکولی ابروسفید (شکمسیاه) و خروسکولی سینهسیاه ۴ گونه خروسکولی معمول و شناخته شده در ایران هستند که پیش از این ۳ گونه نخست (به ویژه خروسکولی ابروسفید که در سطح جهانی دارای وضعیت جمعیتی بحرانی است) در حوزه زیستگاههای تالابی استان گیلان گزارش و ثبت شده بودند.
عاشوری با اشاره به اهمیت ثبت جدید گفت: پیش از این هیچ گزارش مستندی از حضور خروسکولی سینهسیاه در شمال ایران وجود نداشت، هرچند گزارشهایی غیررسمی از مشاهده این گونه در سال گذشته در استخرهای حاشیه شهر رشت مطرح شده بود. با ثبت قطعی این پرنده در تالاب انزلی، این احتمال مطرح شده که دامنه پراکنش این گونه در سالهای اخیر به سمت شرق و شمال گسترش یافته باشد؛ موضوعی که هم اکنون توسط کارشناسان در حال بررسی و تحلیل است.
او همچنین در تشریح ویژگیهای این پرنده گفت: «خروسکولی سینهسیاه» از پرندگان کنارآبزی است که ۲۶ سانتیمتر طول دارد. پرندهای زیبا با پاهای بلند، رو تنه قهوهای شنی، سر سیاه، زیرتنه سیاه و سفید و دو طرف چانه و پهلوهای گردن سفید است. زیستگاه این پرنده حاشیه آبهای شور و شیرین و مناطقی با پوشش گیاهی کم است و در سواحل شنی جوجه آوری میکند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان ضمن قدردانی از تلاشهای جامعه پرندهنگران و دوستداران طبیعت در ثبت و گزارش گونههای ارزشمند حیاتوحش، تأکید کرد: مشارکت فعال علاقهمندان به طبیعت و ثبتهای میدانی آنان نقش مهمی در تکمیل اطلاعات علمی درباره تنوع زیستی کشور و برنامهریزی مؤثر برای حفاظت از زیستگاههای ارزشمند دارد.
منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان