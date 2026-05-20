باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی هاآرتص به نقل از منابع نظامی در رژیم تروریستی اسرائیل اعلام کرد که آنها از اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اینکه چند ساعت تا حمله به ایران فاصله داشته است، شگفت‌زده شده‌اند.

هاآرتص افزود: ما انتظار داشتیم حمله به ایران مستقیما و به طور گسترده با اسرائیل هماهنگ شود. حملات مجدد آمریکا به ایران تقریبا مطمئنیم منجر به دخالت اسرائیل در این نبرد خواهد شد.

این درحالی است که وبگاه خبری-تحلیلی «آکسیوس» شامگاه سه‌شنبه ادعای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا درباره داشتن برنامه‌ای برای حمله مجدد به جمهوری اسلامی ایران را رد کرد.

آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی مطلع نوشت: «ترامپ قبل از اعلام توقف حملات، در واقع تصمیمی برای حمله به ایران نگرفته بود. در حالی که او ادعا می‌کرد یک ساعت تا صدور دستور فاصله داشته است».

منبع: الجزیره