مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای چهار شهر خوزستان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و نارنجی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شهریار عسکری مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه و بنا بر اطلاعات ایستگاه‌هایی که در حال حاضر در استان خوزستان فعال هستند، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه گتوند ۱۰۷، شوشتر ۱۳۹، مسجدسلیمان ۱۳۷ و هندیجان ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

وی در ادامه افزود: همچنین هوای اهواز، ملاثانی، کارون، اندیمشک، لالی، اندیکا و هفتکل در شرایط «قابل قبول» و «زرد» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در وضعیت «پاک» و «سبز» نبوده است.

