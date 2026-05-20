باشگاه خبرنگاران جوان- شهریار عسکری مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۰۸:۰۰ چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه و بنا بر اطلاعات ایستگاه‌هایی که در حال حاضر در استان خوزستان فعال هستند، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه گتوند ۱۰۷، شوشتر ۱۳۹، مسجدسلیمان ۱۳۷ و هندیجان ۱۰۴ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهر‌ها در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

وی در ادامه افزود: همچنین هوای اهواز، ملاثانی، کارون، اندیمشک، لالی، اندیکا و هفتکل در شرایط «قابل قبول» و «زرد» بوده و هوای هیچکدام از شهر‌های خوزستان در وضعیت «پاک» و «سبز» نبوده است.