وزیر علوم امروز با حضور در دانشگاه گیلان، به یاد شهدای دانشگاهی یک نهال غرس کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ امروز چهارشنبه، ۳۰ اردیبهشت و در جریان سفر یک روزه دکتر حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به استان گیلان، مزار شهدای گمنام دانشگاه گیلان گلباران شد.

وزیر علوم همچنین به یاد اساتید و دانشجویان شهید جنگ تحمیلی سوم در محوطه دانشگاه یک نهال غرس کرد.

دیدار با دانشگاهیان استان گیلان، بازدید از پژوهشکده حوزه آبی خزر، بازدید از پارک علم و فناوری استان و شرکت در اجلاس دبیران کل انجمن های علمی دانشجویان کشور از جمله برنامه های سفر وزیر علوم به استان گیلان است.

