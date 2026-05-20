پارک جنگلی قهستان با بیش از سه دهه قدمت و دارابودن ۳۰ تا ۳۵ هزار اصله درخت، این روزها با چالش جدی تأمین آب روبه‌روست که ضرورت برنامه‌ریزی فوری برای تأمین منابع آبی پایدار را می طلبد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - پارک جنگلی قهستان در شهرستان قائنات که از سال ۱۳۶۳ عملیات احداث آن آغاز و تا سال ۱۳۸۰ تکمیل شده، امروز به یکی از مهم‌ترین فضا‌های سبز منطقه تبدیل شده است. در سال‌های اخیر نیز در برخی بخش‌های این مجموعه، به‌صورت محدود عملیات نهال‌کاری انجام شده است.

این پارک در مساحتی حدود ۱۱۷ هکتار مدیریت می‌شود که ۸۵ هکتار آن را فضای سبز تشکیل می‌دهد. در این گستره طبیعی، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار اصله درخت وجود دارد؛ ظرفیتی ارزشمند که نقش مهمی در تلطیف هوا، جلوگیری از فرسایش خاک و ایجاد فضای تفریحی برای شهروندان ایفا می‌کند.

با این حال، کمبود منابع آبی به چالش اصلی نگهداری این مجموعه تبدیل شده است. به گفته مسئولان منابع طبیعی شهرستان، منابع موجود پاسخگوی نیاز آبی این حجم از پوشش گیاهی نیست و روند آبیاری و نگهداشت درختان با مشکل جدی مواجه شده است.

در همین راستا، یدالله غلام‌پور فرماندار شهرستان قائنات به همراه کرباسچی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با حضور در این مجموعه، آخرین وضعیت پارک جنگلی قهستان را مورد بررسی قرار دادند.

در این برنامه، گلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قائنات نیز با تشریح شرایط موجود، بر ضرورت تأمین آب پایدار برای حفظ و صیانت از این سرمایه طبیعی تأکید کرد.

مسئولان معتقدند با توجه به وسعت پارک و تعداد بالای درختان، برنامه‌ریزی فوری برای تقویت زیرساخت‌های آبرسانی و مدیریت بهینه منابع آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا از آسیب دیدن این میراث طبیعی جلوگیری شود.

برچسب ها: پارک جنگلی ، کم‌آبی
