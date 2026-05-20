سازمان توسعه تجارت ایران، در راستای حمایت از صنایع داخلی، مجوز واردات مواد اولیه حوزه پتروشیمی را صادر نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - سازمان توسعه تجارت ایران با صدور مجوز رسمی، واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پلیمری را از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری تسهیل کرد. این اقدام در راستای حمایت از تولید داخلی و پایداری اشتغال صورت گرفته است.

 این مجوز که با استناد به مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی صادر شده، به منظور تأمین پایدار مواد اولیه برای صنایع مرتبط با هدف ارتقاء توانمندی‌های تولیدی کشور صادر شده است.

بر اساس این گزارش، این مجوز که تاریخ صدور آن 1405/۰۲/۱۵ است، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، تنظیم مقررات، صادرات و واردات و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده و مدیرکل محترم دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران مخاطب آن است.

هدف اصلی از این اقدام، اطمینان از روان‌سازی فرآیندهای تولید، جلوگیری از توقف خطوط تولید به دلیل کمبود مواد اولیه و در نهایت، تقویت تاب‌آوری صنایع پتروشیمی و پلیمری در برابر نوسانات احتمالی بازار و تأمین نیازهای روزافزون داخلی عنوان شده است.

انتظار می‌رود با اجرای این مجوز، شاهد افزایش تولید، بهبود کیفیت محصولات و همچنین حفظ و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش‌های کلیدی اقتصادی کشور باشیم.

براساس این گزارش هدف اصلی این مجوز، همانطور که در متن اشاره شده، “امکان واردات مواد اولیه حوزه پتروشیمی” است. این اقدام به طور مستقیم به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و پلیمری کمک می‌کند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را با سهولت بیشتری تأمین کنند. این امر می‌تواند به افزایش تولید، کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت، افزایش رقابت‌پذیری محصولات داخلی منجر شود.

تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار در متن مجوز، نشان‌دهنده درک اهمیت حفظ و ارتقاء اشتغال در بخش تولید است. اطمینان از دسترسی به مواد اولیه، به ویژه در شرایط نوسانات بازار، می‌تواند از تعطیلی واحدها و بیکاری نیروی کار جلوگیری کند.

 اشاره به رویه ملوانی و کولبری برای واردات، حاکی از تلاش برای استفاده از مسیرهای تجاری خاص و احتمالاً کارآمدتر است. این می‌تواند به معنای ساده‌سازی رویه‌های گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالا و کاهش هزینه‌های لجستیکی باشد. رویه کولبری به طور خاص ممکن است به تسهیلات برای واردات در مناطق مرزی اشاره داشته باشد که می‌تواند برای تأمین نیازهای فوری صنایع مستقر در این مناطق کارگشا باشد.

