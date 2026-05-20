باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال بانوان کشورمان از یکم خرداد، اردوی آماده‌سازی خود را در تهران آغاز می‌کند تا برای رقابت‌های پیش‌رو آماده شود. این اردو از یک خرداد به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران آغاز و تا ۷ خرداد ادامه خواهد داشت.

اسامی نفرات دعوت شده به اولین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان به شرح زیر است:

زهرا افشاری، فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، الناز یارمحمدی، غزل عادلی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، زهرا فتوتی، فاطمه مریخ، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، مبینا حسن‌نژاد، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، اسرا زندی، نگار زنده‌بودی، ستاره رحمانیان، سعیده غضنفری، هستی فلاحی، هانیه کریمی، مهدیه جعفری، نازنین زارع، ثمین کریمی، الهه نیکان، لیلا حسینی، فاطمه روزور، شقایق ظفر، بهار ایزد گشب، فاطمه درویش بیگی