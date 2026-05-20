تیم ملی هندبال بانوان کشورمان از یکم خرداد، اردوی آماده‌سازی خود را در تهران آغاز می‌کند تا برای رقابت‌های پیش‌رو آماده شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال بانوان کشورمان از یکم خرداد، اردوی آماده‌سازی خود را در تهران آغاز می‌کند تا برای رقابت‌های پیش‌رو آماده شود. این اردو از یک خرداد به میزبانی فدراسیون هندبال در تهران آغاز و تا ۷ خرداد ادامه خواهد داشت. 

اسامی نفرات دعوت شده به اولین اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان به شرح زیر است:

زهرا افشاری، فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، الناز یارمحمدی، غزل عادلی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، زهرا فتوتی، فاطمه مریخ، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، مبینا حسن‌نژاد، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، اسرا زندی، نگار زنده‌بودی، ستاره رحمانیان، سعیده غضنفری، هستی فلاحی، هانیه کریمی، مهدیه جعفری، نازنین زارع، ثمین کریمی، الهه نیکان، لیلا حسینی، فاطمه روزور، شقایق ظفر، بهار ایزد گشب، فاطمه درویش بیگی

برچسب ها: هندبال ، هندبال بانوان
خبرهای مرتبط
لیگ برتری های هندبال مشخص شدند
بازگشت جابر و فرشید به تمرینات استقلال
نصیری: تلاش می‌کنیم مجمع انتخاباتی هرچه زودتر برگزار شود/ برای ریاست فدارسیون کاندید خواهم شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی