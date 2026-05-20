باشگاه خبرنگاران جوان - احمد مهرانفر که در سالهای اخیر با ایفای نقشهای ماندگار در ژانرهای مختلف توانسته تواناییهای متنوع خود را به نمایش بگذارد، این بار در سریال «صفا با خانواده» از تولیدات مرکز سیمافیلم حضوری متفاوت را تجربه میکند؛ حضوری که از هماکنون کنجکاوی مخاطبان را برانگیخته است.
مهرانفر در این سریال نقش «صفا» را بازی میکند؛ شخصیتی شیرین، پیچیده و غیرقابل پیشبینی که در دل اتفاقاتی پرماجرا و هیجانانگیز با چالشهایی تازه روبهرو میشود و زندگیاش دستخوش تغییرات بزرگی خواهد شد.
ترکیب طنز، هیجان و فراز و فرودهای احساسی در این نقش، «صفا» را به یکی از متفاوتترین کاراکترهای کارنامه مهرانفر تبدیل کرده است.