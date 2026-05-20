سناتور دموکرات آمریکایی با انتقاد از جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران تاکید کرد که این جنگ از ابتدا هم با خیالی کودکانه شروع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -کریس مورفی، سناتور دموکرات آمریکا اظهار داشت که نتیجه جنگ با ایران از روز اول از پیش تعیین شده بود زیرا «طرح آنها چیزی بیش از یک خیال‌پردازی ساده‌لوحانه و کودکانه، یک توهم عجولانه نوشته شده روی دستمال کاغذی نبود».

او پیش از این نیز انتقاداتی از جنگ علیه ایران داشته است. سناتور ایالت کانکتیکات آمریکا چندی پیش اعلام کرد: گزارش‌ های اطلاعاتی نشان می‌ دهند که ایرانی ها هنوز اکثر موشک‌ ها و پهپادهای خود را در اختیار دارند. آن‌ ها همچنان برنامه هسته‌ ای خود را حفظ کرده‌ اند و هر زمان که بخواهند، می‌ توانند عملیات نظامی را در تنگه هرمز ازسر بگیرند.

مورفی افزود: ما شاهد حضور افتضاح نیروهای نظامی خود خارج از مرزهایمان هستیم. این موضوع برای امنیت ملی آمریکا فاجعه بار است. بهترین راه پیش‌ رو این است که ترامپ همین حالا محاصره را تمام و پایان جنگ را اعلام کند و امیدوار باشد که کشورهای دیگر بتوانند با استفاده از دیپلماسی مؤثر، راه را برای بازگشایی تنگه هرمز هموار کنند.

منبع: الجزیره