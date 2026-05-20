مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از تداوم عملیات صادرات مواد معدنی و ترانزیت خودرو در روزهای جنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ امین صادقی، مدیر بنادر و دریانوردی غرب استان هرمزگان، با اشاره به موقعیت راهبردی این بنادر به عنوان نبض تپنده صادرات غیرنفتی و ترانزیت خودرو در خلیج‌فارس از تداوم عملیات صادرات مواد معدنی و ترانزیت خودرو در بحرانی‌ترین روزهای جنگ تحمیلی سوم خبر داد و اظهار داشت: در شرایطی که کشور هدف تجاوزات اخیر قرار گرفته، ما به‌طور نسبی اما بی‌وقفه، جریان تخلیه و بارگیری را حفظ کرده‌ایم و نگذاشته‌ایم زنجیره تجارت دریایی دچار گسست شود.

وی افزود: کلید موفقیت در این مقطع حساس، تکیه بر دو راهبرد مدیریت هوشمندانه بحران و اجرای دقیق تمهیدات پدافند غیرعامل بود که به ما امکان داد هم‌زمان با دفع تهدیدات، پیام ثبات و اقتدار ایران را از دل اسکله‌ها به بازارهای جهانی مخابره کنیم.

صادقی با اشاره به تغییر رویکردهای عملیاتی در این بازه تصریح کرد: تمرکز اصلی ما بر کاهش زمان ماندگاری کالا و روان‌سازی تشریفات گمرکی معطوف شد همچنین با یک بازنگری کامل در شیوه‌نامه‌های ایمنی و عملیاتی، تهدیدات ناشی از شرایط جنگی را به سکویی برای اثبات توانمندی‌های بومی و چابکی تشکیلاتی تبدیل کردیم.

مدیر بنادر غرب هرمزگان خاطرنشان کرد: آمارهای عملیاتی گواه آن است که جریان تجارت در این منطقه نه‌تنها قطع نشده، بلکه با پویایی ادامه دارد و این مهم جز با تصمیم‌سازی‌های به‌موقع و راهبردی در بزنگاه‌های حساس محقق نمی‌شد.

وی در پایان با قدردانی از ایثار بدنه اجرایی بنادر گفت: قهرمانان بی‌نشان این روزها، همان کارکنان زحمتکشی هستند که زیر آفتاب سوزان جنوب و در سایه تهدیدات، شبانه‌روز و در شیفت‌های فشرده پای کار ایستاده‌اند ما نیز متعهدیم با حفظ آرامش و ارتقای بهره‌وری، نگذاریم سفره مردم و زنجیره تأمین کشور بازیچه شیطنت‌های استکبار جهانی شود.

منبع تسنیم 

