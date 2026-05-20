باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در سخنانی ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب و شهدای جنگ رمضان، شهادت رهبری معظم انقلاب، فرماندهان، دانشگاهیان و مردم عزیز را خساراتی جبران ناپذیر دانست و اظهار امیدواری کرد که با عنایت الهی، تدابیر رهبری معظم انقلاب و مقاومت غیرتمندانه مردم در خیابان و رزمندگان در میدان، توطئه شومی که برای ایران عزیز طراحی شده بود، به طور کلی خنثی گردد و ملت عزیز پیروزی قطعی خود را به زودی ببینند.

دانشگاه تهران در رفع بحران‌های پساجنگ تکلیف دارد

رئیس دانشگاه، با تمجید از مردم و رزمندگان غیور، دانشگاه را نیز در دوره جنگ و پساجنگ، صاحب تکالیف و مسئولیت‌های مهم دانست که باید این مسئولیت‌ها را به عنوان وظیفه‌ای ملّی و دینی انجام دهد و از تشکیل ستادی در این خصوص در دانشگاه تهران خبر داد که پس از اخذ مشورت‌ها، به زودی برای ادای مسئولیت اجتماعی دانشگاه فعال خواهد شد تا در بازسازی کشور و کمک به حل بحران‌ها و مشکلات فعلی به دولت و نظام کمک نمایند.

امید ضمن اشاره به اینکه وضعیت فعالیت دانشگاه، هم‌چنان به روال عادی برنگشته است گفت: مشکلات عمومی در آموزش دانشجویان برای همه بسیار ملموس و محسوس است و آموزش مجازی چندان مورد پسند نیست؛ اما دانشگاه ناگزیر به رعایت سیاست‌ها و ابلاغیه‌هاست تا شرایط عادی شود. اما در عین حال دانشگاه تلاش کرده است ضمن هماهنگی‌های جدّی با دانشگاه‌های برتر و برخی دانشگاه‌های شهرستان‌ها، برخی مشکلات مثل دسترسی دانشجویان شهرستانی به اینترنت را رفع کند و در زمینه‌هایی مثل دفاعیه‌ها و کارهای آزمایشگاهی نیز هم حداکثر مساعدت را بنمایند.

سهمیه ویژه جذب برای رشته‌های پیشران

امید در خصوص جذب اعضای هیأت علمی در سال جدید نیز اعلام کرد: امسال علاوه بر جذب عادی دانشگاه، ۷۰ سهمیه جذب برای رشته‌های پیشران در علم و فناوری کشور در حوزه‌هایی مثل هوش مصنوعی، کوانتوم و مانند آن را داریم و تمام تلاش دانشگاه این است که برترین و نخبه‌ترین اعضای هیأت علمی را جذب کند تا بتوانند در مقیاس جهانی فعالیت نمایند و در این رقابت سخت بین‌المللی پیشرو و فعال باشند.

وی ادامه داد: در مورد اعضای در حال جذب هم که در برخی موارد با مشکلاتی در قراردادها یا تبدیل وضع روبرو هستند، دانشگاه تلاش خود را برای تسهیل روند انجام می‌دهد؛ اما به هر حال موضوع جذب یک موضوع بالادستی است و تا سازمان اداری و استخدامی اجازه و کد استخدامی اختصاص ندهد، امکان صدور حکم پیمانی نیست؛ اگر چه دانشگاه برای استفاده از ظرفیت این اساتید، تمهیداتی برای تدریس و پژوهش آنها فراهم آورده است.

امید در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت سخت مالی دولت و لزوم صرفه‌جویی جدی به دلیل مضیقه‌های بودجه‌ای، عموم بخش‌های دانشگاه را موظف به صرفه‌جویی، رعایت مقررات و چابک‌سازی سیستم‌های اجرایی در راستای خدمت به کشور، نظام و یکی از وظایف و تکالیف عموم جامعه، به‌خصوص جمع نخبگان دانشگاهیان برشمرد.



تکریم و معارفه معاونین سابق و جدید آموزشی دانشگاه

رئیس دانشگاه تهران در پخش پایانی جلسه، با تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات دکتر محمود کمره‌ای، معاون سابق دانشگاه و آرزوی موفقیت برای خانم دکتر فدائی‌نژاد، معاون جدید آموزش، به مواردی که در حکم معاون جدید آمده اشاره کرد و گفت: حوزه‌های مختلف دانشگاه، از جمله آموزش، پژوهش و مانند آن، باید هوشمندسازی شوند. هوشمندسازی، چابک‌سازی سیستم را هم به همراه دارد و هزینه‌های بالاسری را هم کاهش می‌دهد؛ بنابراین در حکم معاون جدید تأکید شده است که اصل هوشمندسازی حوزه آموزش و سرعت بخشی به اصلاح روندها در اولویت قرار گیرد.



در این جلسه هم‌چنین بخش‌های باقیمانده از آیین‌نامه پذیرش دانشجوی بین‌الملل دانشگاه مورد بررسی و تصویب کلی قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای متشکل از مدیران کل دانشگاه در حوزه آموزش، بین‌الملل و پردیس‌های بین‌المللی، در خصوص خلاصه‌سازی برخی از مواد آیین‌نامه اقدام نمایند.



بحث مهم نقش دانشگاه در حوزه پساجنگ نیز به عنوان دستور دیگر جلسه، به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد جلسه فوق‌العاده شورا بدین منظور در هفته آینده برگزار شود.



دکتر محمود کمره‌ای، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر؛ دکتر سمیه فدائی‌نژاد، معاون آموزشی دانشگاه؛ دکتر الهام امین زاده، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران؛ دکتر سیدسعید محتسبی، رئیس پردیس البرز؛ دکتر جواد اصغری، رئیس دانشکده ادبیات وعلوم انسانی؛ دکتر سیدمهدی قمصری، رئیس دانشکده دامپزشکی؛ دکتر حامد مظاهریان، رئیس دانشکدگان هنرهای زیبا؛ دکتر غلامرضا غفاری، رئیس دانشکده علوم اجتماعی؛ دکتر ابراهیم خدائی، رئیس پردیس بین المللی کیش؛ دکتر رسول جعفریان، رئیس کتابخانه مرکزی ،مرکز اسناد و تامین منابع علمی دانشگاه؛ دکتر علی اکبر موسوی موحدی، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک؛ دکتر محمود بی‌جن خان، رئیس مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی؛ دکتر مهدی سنایی، عضو حقیقی شورای دانشگاه تهران؛ دکتر رحمت ستوده قره باغ، نماینده شورای تخصصی معاونت پژوهشی در شورای دانشگاه تهران؛ دکتر محمدعلی شریفی، مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه؛ دکتر محمد میره‌ای، مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران و دکتر سید حسین حسینی، عضو حقیقی شورای دانشگاه نیز در این جلسه به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مطروحه پرداختند.

منبع: دانشگاه تهران