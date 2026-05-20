نشریه صهیونیستی با انتقاد شدید از فیفا، اجرای ۱۰ شرط ایران برای جام جهانی را نقض حقوق هواداران دانست و نوشت که ورزشگاه‌ها نباید به میدان نبرد سیاسی تبدیل شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشریه «هآرتص» اسرائیل، با انتقاد تند از تصمیم فیفا، ممنوعیت نمایش پرچم پهلوی در جام جهانی را نقض آزادی بیان دانست. این رسانه صهیونیستی که پیش‌تر نشریه معتبر «اتلتیک» نیز از ممنوعیت این پرچم‌ها خبر داده بود، امروز با لحنی ناراحت به این موضوع پرداخت و نوشت که فیفا با اعمال این محدودیت، حق هواداران برای ابراز عقیده را سلب کرده است.

نویسندگان این نشریه با اشاره به قوانین فیفا مبنی بر ممنوعیت علائم سیاسی و توهین به مقدسات یا پرچم رسمی کشورها، استدلال کردند که این اقدام در تضاد با اصول آزادی بیان است. آنها همچنین با ناراحتی، ملزم شدن فیفا به پذیرش ۱۰ شرط ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را نقد کردند و معتقدند که این شرایط، فضای رقابتی را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش این رسانه، طبق مقررات فعلی، هواداران در ورزشگاه‌ها حق ندارند از علائم سیاسی استفاده کنند یا اقدامی علیه فرهنگ و پرچم رسمی کشور میزبان یا کشور تیم ملی انجام دهند. با این حال، «هآرتص» تأکید دارد که ممنوعیت پرچم‌های دوران پیش از انقلاب، فراتر از یک قانون ورزشی است و به یک مسئله سیاسی تبدیل شده که آزادی بیان هواداران را محدود می‌کند. این انتقادات در حالی مطرح می‌شود که فیفا پیش‌تر تأکید کرده بود که رعایت قوانین میزبان و کشور‌ها در ورزشگاه‌ها الزامی است.

منبع: فارس

