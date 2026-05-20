باشگاه خبرنگاران جوان - نشست سراسری استانداران کشور به ریاست مسعود پزشکیان رئیسجمهور و با حضور جمعی از وزرای اقتصادی دولت، با محوریت بررسی آخرین وضعیت استانها، مدیریت شرایط ناشی از جنگ، تأمین نیازهای اساسی مردم و هماهنگی برای تداوم خدمترسانی برگزار شد.
رئیسجمهور در این نشست، با قدردانی از تلاشهای استانداران، مدیران استانی، وزیر کشور و مجموعه معاونان و مدیرانی که در شرایط جنگی و بهصورت شبانهروزی برای اداره امور تلاش کردند، اظهار داشت: اینکه توانستهایم تا امروز مسیر اداره کشور را با وجود فشارها و محدودیتها ادامه دهیم و تا حد امکان مشکلات مردم را کاهش دهیم، حاصل تلاش، همدلی و حضور میدانی همه مدیران و خدمتگزاران کشور است و از همه شما صمیمانه قدردانی میکنم.
پزشکیان در ادامه، با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردها و شیوههای مدیریتی متناسب با اقتضائات شرایط خاص کشور، تصریح کرد: روشهایی که تاکنون برای اداره کشور مورد استفاده قرار گرفته، در شرایط فعلی بهتنهایی پاسخگوی همه مسایل نیست. دشمن تصور میکند میتواند با فشارهای اقتصادی، تحریم و ایجاد محدودیت، تابآوری کشور را تضعیف کند؛ از اینرو ضروری است با نگاهی نو، روشهای جدید و راهکارهای خلاقانه برای عبور از مشکلات طراحی شود.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از همه ظرفیتهای فکری و اجرایی کشور، افزود: باید همه ارادههایی را که دغدغه حل مسئله و پیشرفت کشور دارند، به میدان مشارکت دعوت کنیم. یا راهی پیدا خواهیم کرد یا راهی تازه خواهیم ساخت؛ اما لازمه این مسیر، رها شدن از قالبهای ذهنی محدودکننده و نگاههای محدود در تصمیمگیری است.
پزشکیان با اشاره به فشارهای ناشی از تحریم و تلاش دشمن برای ایجاد انسداد اقتصادی علیه کشور، خاطرنشان کرد: مدیر موفق، مدیری است که در سختترین شرایط نیز به دنبال یافتن راهحل باشد. اگر این باور و اراده وجود داشته باشد که میتوان از موانع عبور کرد، قطعاً خداوند نیز زمینههای موفقیت را فراهم خواهد ساخت. مردم و همه دلسوزان عزت و سربلندی ایران نیز زمانی که احساس کنند مدیریتی صادقانه، فعال و مسئلهمحور در میدان حضور دارد، با تمام توان به کمک کشور خواهند آمد.
رئیس جمهور تأکید کرد: دشمنان خیال میکنند که میتوانند با فشار و محاصره اقتصادی ملت ایران را تسلیم کنند. لازمه خنثیسازی این فشارها، باور به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای توانمند، خلاق، مبتکر و نخبگان کشور است. راههای متعددی برای عبور از مشکلات وجود دارد، به شرط آنکه از همه ظرفیتهای انسانی و اجتماعی کشور استفاده شود.
پزشکیان با بیان اینکه اگر روشهای پیشین بهتنهایی قادر به حل مسایل بود، بسیاری از مشکلات تاکنون برطرف شده بود، اظهار داشت: امروز باید متفاوت دید، چارچوبهای ذهنی محدودکننده را شکست و برای آینده کشور مسیرهای جدید خلق کرد. مدیری که تصور کند تنها یک راهحل وجود دارد، قطعاً در مواجهه با مسایل پیچیده به بنبست خواهد رسید؛ در حالی که اندیشه موفق، اندیشهای است که برای رسیدن به هدف، گزینههای متعدد و متنوع طراحی میکند.
رئیس جمهور خطاب به استانداران گفت: شما بهعنوان مدیران عالی استانها میتوانید نقش تعیینکنندهای در فعالسازی ظرفیتهای مردمی و نخبگانی ایفا کنید. باید هر نیروی توانمند، متخصص و دغدغهمند را برای مشارکت در حل مسایل کشور به میدان دعوت کرد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در حوزه انرژی در پی جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، بر ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع تأکید کرد و گفت: اگر برای مدیریت مصرف آب، برق، گاز و بنزین برنامهریزی دقیق نداشته باشیم، در ادامه با مشکلات مواجه خواهیم شد. هر اندازه افق نگاه مدیران بلندمدتتر و آیندهنگرانهتر باشد، میزان موفقیت نیز بیشتر خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، از استانداران و مدیران استانی خواست برای مدیریت مصرف انرژی برنامهریزی کنند تا ضمن تأمین نیازهای مردم، روند تولید و فعالیت واحدهای صنعتی نیز دچار اختلال نشود.
پزشکیان تصریح کرد: هنر مدیریت آن است که بتواند میان امکانات موجود و نیازهای کشور، توازن و تناسب برقرار کند.
رئیسجمهور افزایش تابآوری کشور را نیازمند جلب مشارکت و همراهی مردم دانست و گفت: باید مردم را برای صرفهجویی و مدیریت مصرف به همکاری دعوت کنیم تا بتوانیم کشور را با عزت و اقتدار از شرایط فعلی عبور دهیم. با اسراف، افزایش بیرویه توقعات و بیتوجهی به محدودیتها نمیتوان به اهداف بزرگ دست یافت. امروز ضروری است برای مردم تبیین شود که لازمه عبور موفق از این شرایط، ایجاد تناسب میان داشتهها و خواستههاست.
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت ابتکار عمل مدیران استانی اظهار داشت: دولت از هر ظرفیتی که در اختیار داشته باشد برای پشتیبانی و حمایت از استانداران استفاده خواهد کرد، اما مدیران استانی نیز باید با استفاده از اختیارات تفویضشده، راهکارهای متنوع، خلاقانه و متناسب با شرایط هر استان را برای استمرار خدمترسانی و حل مسایل طراحی و اجرا کنند.
رئیس جمهور استفاده از همه ظرفیتهای مردمی و اجتماعی را ضروری دانست و گفت: باید از توان مساجد، سازمانهای مردمنهاد، جمعیت هلالاحمر، بسیج، دانشگاهها، اصناف و همه کسانی که دغدغه استقلال، عزت و سربلندی ایران را دارند، استفاده شود و شما استانداران پرچمدار این همافزایی و مشارکت ملی هستید.
پزشکیان همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف و ترویج فرهنگ صرفهجویی، خاطرنشان کرد: این مسیر باید از خود مجموعههای دولتی آغاز شود؛ از مدیریت مصرف در ساختمانها و ادارات گرفته تا کاهش مصارف غیرضروری، خاموش کردن تجهیزات و چراغهای اضافی و ساماندهی ساختمانهای کمبازده و بلااستفاده. مردم زمانی همراهی خواهند کرد که ببینند مسئولان نیز خود پیشگام صرفهجویی هستند و این اقدامات برای حفظ تولید، پایداری اقتصاد و تقویت کشور انجام میشود.
رئیس جمهور افزود: همه کارکنان و مدیران باید در محیط اداری، محلات و خانوادههای خود فرهنگ مصرف صحیح و صرفهجویی را ترویج کنند. اگر منابع کشور بهدرستی مدیریت شود، میتوانیم با قدرت و عزت از شرایط فعلی عبور کرده و دشمنان را در تحقق اهدافشان ناکام بگذاریم.
پزشکیان همچنین، بر ضرورت تقویت ارتباط مدیران با مردم تأکید کرد و گفت: ارتباط خود را با مردم مستحکمتر کنید و صادقانه به آنان خدمت کنید. هیچ کشوری صرفاً با حمله نظامی یا بمباران تسلیم نمیشود، مگر آنکه از درون دچار اختلاف و گسست شود. مردم باید در رفتار و عملکرد ما ببینند که مدیران کشور خادمان و نوکران و خدمتگزاران صادق آنان هستند.
در این نشست، استانداران استانهای تهران، قم، سمنان، گیلان، کرمانشاه، ایلام، خراسان شمالی، گلستان، لرستان، مازندران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، اردبیل، یزد و آذربایجان شرقی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت استانهای متبوع خود در حوزههای مختلف اجرایی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی ارائه کردند. در این گزارشها، روند بازسازی مناطق آسیبدیده ناشی از جنگ، اقدامات انجامشده برای مدیریت تبعات شرایط ویژه کشور، وضعیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی، پایداری شبکه خدمات عمومی و زیرساختی، مدیریت زنجیره تأمین و تداوم خدمترسانی به مردم مورد بررسی قرار گرفت.
استانداران همچنین گزارشی از روند اجرای پروژههای اولویتدار و پیشران توسعهای، بهویژه در حوزه احداث نیروگاههای خورشیدی، تقویت زیرساختهای انرژی، توسعه کریدورهای مواصلاتی و ترانزیتی و گسترش تبادلات مرزی با کشورهای همسایه ارائه کردند.
در بخش دیگری از این نشست، استانداران با اشاره به همراهی و حضور گسترده مردم طی حدود 80 شب گذشته در صحنههای مختلف اجتماعی و حمایتی، این حضور را نماد انسجام ملی، پشتیبانی مردمی از کشور و سرمایهای راهبردی برای عبور از شرایط فعلی توصیف کردند.
همچنین وزرای کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و نفت، بهصورت مستقیم ورو دررو در حضور رئیسجمهور، به طرح مسایل، چالشها، مطالبات و درخواستهای استانداران فا پاسخ داده و درباره تسریع در روند تصمیمگیریها، تأمین نیازهای استانها، رفع موانع اجرایی و تقویت هماهنگی میان دولت و مدیریتهای استانی گفتوگو و تبادل نظر کردند.
منبع: ریاستجمهوری