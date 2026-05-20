شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از برگزاری امتحانات حضوری خرداد ماه دانش آموزان در شهرستان یزد ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شرایط و وضعیت کشور آموزش و پرورش برای تامین امنیت دانش آموزان و کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان و والدین مقرر شد امتحانات خردادماه دانش آموزان به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار شود. اما بر اساس اعلام شهروندان برخی از شهر‌ها مانند یزد امتحانات را به صورت حضوری برگزار خواهد کرد، که این موضوع موجب نگرانی والدین و دانش آموزان شده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار



با سلام و احترام، ما ساکن شهرستان یزد هستیم. سلامت روان و امنیت جانی دانش‌آموزان، خط قرمز خانواده‌هاست. در روز‌هایی که سایه سنگین تنش‌های منطقه‌ای و اخبار جنگ، آرامش را از فرزندان ما ربوده و خاطره دردناک حادثه مدرسه میناب هنوز زنده است، حضور فیزیکی دانش‌آموزان چه توجیهی دارد؟ فرزند من مقطع نهم است، برگزاری امتحانات حضوری برای دانش‌آموزانی که به دلیل وضعیت نامناسب اینترنت، آموزش را در شرایطی ناعادلانه و به صورت مجازی سپری کرده‌اند، دور از انصاف و منطق است. ما از شما درخواست می‌کنیم صدای والدین و استرس دانش‌آموزان را بشنوید و با دیدی بازتر، نسبت به لغو حضور اجباری و امتحانات حضوری در این شرایط بحرانی اقدام کنید. ممنون و تشکر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.