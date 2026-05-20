باشگاه خبرنگاران جوان- مهران کریمیان مدیرکل بهزیستی خوزستان با اشاره به حمایتهای این مجموعه از خانوادههای دارای فرزند چندقلو، اظهار کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۷۳۳ خانوار دارای فرزند چندقلو در خوزستان تحت پوشش این سازمان قرار دارند که شامل چهار هزار و ۴۶۶ خانواده دوقلو، ۲۵۵ خانواده سهقلو، ۱۱ خانواده چهارقلو و یک خانواده پنجقلو است.
وی افزود: حمایتها بر اساس دهک درآمدی خانوادهها تنظیم شده است؛ بهطوریکه خانوادههای دوقلو تا دهک پنجم و خانوادههای سهقلو و بیشتر تا دهک هفتم از خدمات بهرهمند میشوند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان ادامه داد: این خدمات شامل مستمری ماهیانه، کمکهزینههای درمان و تغذیه، وام اشتغال، خدمات مشاوره و آموزش مهارتهای زندگی است.
وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال مستمری و ۱۹ میلیارد ریال برای تغذیه فرزندان چندقلو پرداخت شده است.
کریمیان بیان کرد: همچنین طرح پایلوت «مراقب همراه» با همکاری جهاد دانشگاهی برای کمک به مادران در نگهداری از کودکان چندقلو آغاز شده است.
وی در ادامه با اشاره به نقش مراکز مشاوره غیردولتی در استان گفت: سال گذشته بیش از ۳۴ هزار نفر از خدمات روانشناختی و هشت هزار نفر از آموزشهای تخصصی پیش از ازدواج بهرهمند شدهاند.
مدیرکل بهزیستی خوزستان همچنین از اهدای بیش از ۳۶۰ سری جهیزیه به زوجین تحت پوشش خبر داد و تأکید کرد که سیاستهای بهزیستی جنبه پیشگیرانه و آیندهنگرانه دارد.
چالش جدی سالمندی و نیاز به برنامهریزی منسجم
وی با تشریح وضعیت جمعیتی کشور، رشد سریع سالمندی را به عنوان یک چالش بزرگ برشمرد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۲ درصد جمعیت کشور در سن سالمندی قرار دارند و پیشبینی میشود طی ۳۰ سال آینده این رقم به حدود یکسوم جمعیت برسد؛ رشدی که در کمتر کشوری در دنیا مشابه آن دیده میشود.
کریمیان با اشاره به تدوین سند ملی سالمندان در سال ۱۳۹۹ و تشکیل شورای ملی سالمندان، از اجرای طرح بینالمللی «شهر دوستدار سالمند» خبر داد و افزود: تاکنون ۱۶ شهر به این شبکه پیوستهاند که اهواز نیز بهتازگی به آنها اضافه شده است.
وی هشدار داد: بسیاری از زیرساختهای شهری و اجتماعی هنوز متناسب با نیازهای سالمندان نیست و با پدیده «سالمندان تنها» مواجه هستیم.
مدیرکل بهزیستی خوزستان تاکید کرد: بدون برنامهریزی منسجم، در آینده با بحرانهای اجتماعی و رفاهی گستردهای مواجه خواهیم شد و ضروری است همه بخشها برای بهبود شرایط اجتماعی و جمعیتی استان با اتحاد و همکاری عمل کنند.