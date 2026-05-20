رئیس‌جمهور چین در دیدار با پوتین تاکید کرد که خصومت‌ها در غرب آسیا باید پایان یابد و شروع جنگ غیرقابل قبول است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین طی دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود اعلام کرد که غرب آسیا و منطقه خلیج فارس در وضعیت بحرانی بین جنگ و صلح قرار دارند و بر لزوم توقف خصومت‌ها در منطقه تاکید کرد.

به گزارش تلویزیون مرکزی چین، شی جین پینگ روز چهارشنبه در جریان دیدار با پوتین در پکن گفت: «لازم است هر چه سریعتر خصومت‌ها به طور کامل متوقف شوند و از سرگیری جنگ غیرقابل قبول است».

رئیس جمهور چین بر اهمیت پایبندی به مسیر مذاکرات تاکید و اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در اسرع وقت به کاهش اثرات منفی بر ثبات تامین انرژی، تداوم زنجیره‌های تولید و لجستیک و سیستم تجارت بین‌المللی کمک خواهد کرد.

شی ادامه داد: شاهد سلطه و تفرقه در صحنه بین‌المللی در بحبوحه اوضاع آشفته جهانی هستیم، در همین‌راستا چین و روسیه باید یک سیستم عادلانه‌تر برای حکومت جهانی ایجاد کنند.

او افزود: روابط روسیه و چین به لطف تقویت اعتماد سیاسی بین دو طرف به سطح پیشرفته‌ای رسیده است، روابط روسیه و چین، مبتنی بر احترام و همکاری متقابل، به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در جهانی آشفته کمک می‌کند.

رئیس‌جمهور چین به پیشنهاد ۴ ماده‌ای خود برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در غرب آسیا اشاره کرد و هدف از این طرح را ایجاد یک اجماع و همگرایی بین‌المللی برای حل بحران‌های منطقه دانست.

شی جین پینگ تاکید کرد که هدف از پیشنهاد او برای حفظ صلح و ثبات در غرب آسیا، کمک به کاهش تنش‌ها، فروکش کردن بحران و حمایت از روند صلح است.

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور چین ، ولادیمیر پوتین ، غرب آسیا
خبرهای مرتبط
دیدار پوتین با نخست وزیر چین
پوتین: روسیه یک تامین‌کننده انرژی قابل اعتماد است
پوتين وارد چين شد
خط بطلان چین بر گزارش ادعایی فایننشنال تایمز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
آخرین اخبار
قرقاش: شانس توافق ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز «برابر» است
بلومبرگ: پوتین خواهان پایان جنگ اوکراین تا پایان ۲۰۲۶ است
انفجار مرگبار در کارخانه پتروشیمی مجارستان/ یک نفر کشته شد
سفر شهباز شریف به پکن با ابتکار مشترک صلح پنج ماده‌ای برای منطقه
رویترز: دیپلماسی آمریکا به حلقه شخصی ترامپ واگذار شده است
حادثه امنیتی برای نفتکش در نزدیکی جزیره سقطری
روبیو در نشست ناتو: هیچ کشوری پرداخت هزینه برای عبور از تنگه هرمز را نمی‌پذیرد
معاریو گزارش داد: «منطقه امنیتی» در لبنان، تکرار باتلاق مرگبار اسرائیل
اعتراض ساکنان گرینلند به افتتاح کنسولگری جدید آمریکا
رایزنی وزرای خارجه آمریکا و انگلیس درباره «احیای آزادی دریانوردی» در تنگه هرمز
جنگ با ایران و تداوم حاکمیت بلامنازع ترامپ بر حزب جمهوری‌خواه
پسکوف: محاصره دریایی کوبا پیامدهای فاجعه‌بار انسانی دارد
روته: آمریکا می‌تواند برای عملیات نظامی از پایگاه‌های ناتو استفاده کند
اعتراف صهیونیست‌ها: تصاویر ماهواره‌ای از اصابت موشک‌های ایران به پایگاه رامات دیوید حکایت دارد
پکن: آینده غزه فقط بر اساس اراده فلسطینیان تعیین شود
وزیر اقتصاد لبنان: خسارت تجاوز اسرائیل به ۲۰ میلیارد دلار رسید
آمریکا ۱۰۸ میلیون دلار سامانه پدافندی «هاوک» به اوکراین می‌فروشد
ادامه حملات شبانه اسرائیل به شهرها و اردوگاه‌های کرانه باختری
جنجال در کنگره آمریکا / جمهوری‌خواهان رای‌گیری قطعنامه اختیارات جنگی ترامپ را به تعویق انداختند
پیشنهاد روسیه برای اورانیوم ایران
روسیه: طرح ترامپ برای غزه هنوز فقط جوهر روی کاغذ است
بازگشت اولین گروه از فعالان ناوگان صمود با آثار شکنجه
اعتراف رسانه‌های صهیونیستی به «کوری اطلاعاتی» اسرائیل
گلوله‌باران رژیم صهیونیستی در مجاورت پرورشگاهی در لبنان
آمریکا موقتا ارسال سلاح به تایوان را به حالت تعلیق درآورد
ترکش‌های جنگ ایران بر پیکر اقتصاد اروپا
سایه انسداد تنگه هرمز بر سفره مردم جهان
پوتین: سه‌گانه هسته‌ای ضامن حاکمیت مسکو و مینسک است
تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب‌الله لبنان
روبیو: کشور‌های ناتو در جنگ با ایران هیچ کمکی به ما نکردند