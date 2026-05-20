باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شی جین پینگ، رئیس جمهور چین طی دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود اعلام کرد که غرب آسیا و منطقه خلیج فارس در وضعیت بحرانی بین جنگ و صلح قرار دارند و بر لزوم توقف خصومتها در منطقه تاکید کرد.
به گزارش تلویزیون مرکزی چین، شی جین پینگ روز چهارشنبه در جریان دیدار با پوتین در پکن گفت: «لازم است هر چه سریعتر خصومتها به طور کامل متوقف شوند و از سرگیری جنگ غیرقابل قبول است».
رئیس جمهور چین بر اهمیت پایبندی به مسیر مذاکرات تاکید و اعلام کرد که پایان دادن به درگیری در اسرع وقت به کاهش اثرات منفی بر ثبات تامین انرژی، تداوم زنجیرههای تولید و لجستیک و سیستم تجارت بینالمللی کمک خواهد کرد.
شی ادامه داد: شاهد سلطه و تفرقه در صحنه بینالمللی در بحبوحه اوضاع آشفته جهانی هستیم، در همینراستا چین و روسیه باید یک سیستم عادلانهتر برای حکومت جهانی ایجاد کنند.
او افزود: روابط روسیه و چین به لطف تقویت اعتماد سیاسی بین دو طرف به سطح پیشرفتهای رسیده است، روابط روسیه و چین، مبتنی بر احترام و همکاری متقابل، به ثبات و پیشبینیپذیری در جهانی آشفته کمک میکند.
رئیسجمهور چین به پیشنهاد ۴ مادهای خود برای حفظ و تقویت صلح و ثبات در غرب آسیا اشاره کرد و هدف از این طرح را ایجاد یک اجماع و همگرایی بینالمللی برای حل بحرانهای منطقه دانست.
شی جین پینگ تاکید کرد که هدف از پیشنهاد او برای حفظ صلح و ثبات در غرب آسیا، کمک به کاهش تنشها، فروکش کردن بحران و حمایت از روند صلح است.
منبع: آر تی