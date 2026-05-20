باشگاه خبرنگاران جوان- مبینا نعمت‌زاده در گفت‌و‌گو‌با پایگاه خبری وزارت ورزش و‌جوانان با اشاره به مهمترین موفقیت خود در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مهمترین موفقیتم در این سال، کسب مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود. این اتفاق بزرگ‌ترین هدفی بود که برای آن سال‌ها تلاش کرده بودم و خوشبختانه به آن دست یافتم.



وی درباره کاندیداتوری خود برای انتخاب به عنوان چهره برتر ورزشی سال گفت: کاندیدا شدن برایم فراتر از انتظار نبود. با توجه به مدال المپیک، طبیعی بود که جزو نامزد‌ها باشم، اما در نهایت انتخاب نشدن هم اشکالی ندارد. مهم رضایت مردم و خداوند است. من برای دل مردم زحمت می‌کشم، نه برای عنوان.



دارنده مدال برنز المپیک در ادامه تصریح کرد: فکر می‌کنم شانس خوبی برای کاندیدا شدن داشتم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. حالا که انتخاب نشدم، این موضوع انگیزه‌ام را بیشتر می‌کند تا در سال پیش رو عملکرد بهتری داشته باشم.



نعمت‌زاده در تشریح برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کامل دارم. روی بازی‌های آسیایی ناگویا متمرکز شده‌ام و هدف اصلی‌ام کسب مدال طلا در این مسابقات و همچنین بهبود رنکینگ المپیکی برای حضور قدرتمند در المپیک بعدی است.



وی درباره میزان امیدواری خود به موفقیت در سال آینده اظهار داشت: برای موفقیت در سال ۱۴۰۵، خودم را خیلی شانس می‌دانم. با حمایت کادر فنی و تمریناتی که از الان شروع کرده‌ام، ان‌شاالله بتوانم به اهدافم برسم. امیدوارم بتوانم باز هم دل مردم ایران را شاد کنم.



ملی‌پوش تکواندو کشورمان در پایان به تأثیر شرایط ناامن منطقه بر تمرینات خود اشاره کرد و گفت: شرایط ناامن منطقه و جنگ‌ها قطعاً روی روحیه و تمرینات تأثیر گذاشته است. گاهی تمرکز را سخت می‌کند و دغدغه خانواده و مردم منطقه را داریم، اما ما ورزشکاران حرفه‌ای باید یاد بگیریم با این شرایط کنار بیاییم. تمرین را هیچ وقت تعطیل نکردم، چون می‌دانم مردم ایران در سخت‌ترین شرایط هم به ما امید دارند. تلاشم را بیشتر کردم و بقیه را به خدا می‌سپارم.