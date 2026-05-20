مدال‌آور المپیک پاریس با اشاره به تمرکز بر بازی‌های آسیایی ناگویا و کسب طلا، گفت که رضایت مردم و خداوند برایش از هر عنوانی مهم‌تر است و با وجود شرایط ناامن منطقه، تمریناتش را متوقف نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مبینا نعمت‌زاده در گفت‌و‌گو‌با پایگاه خبری وزارت ورزش و‌جوانان با اشاره به مهمترین موفقیت خود در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: مهمترین موفقیتم در این سال، کسب مدال برنز المپیک ۲۰۲۴ پاریس بود. این اتفاق بزرگ‌ترین هدفی بود که برای آن سال‌ها تلاش کرده بودم و خوشبختانه به آن دست یافتم.


وی درباره کاندیداتوری خود برای انتخاب به عنوان چهره برتر ورزشی سال گفت: کاندیدا شدن برایم فراتر از انتظار نبود. با توجه به مدال المپیک، طبیعی بود که جزو نامزد‌ها باشم، اما در نهایت انتخاب نشدن هم اشکالی ندارد. مهم رضایت مردم و خداوند است. من برای دل مردم زحمت می‌کشم، نه برای عنوان.


دارنده مدال برنز المپیک در ادامه تصریح کرد: فکر می‌کنم شانس خوبی برای کاندیدا شدن داشتم و خوشبختانه این اتفاق افتاد. حالا که انتخاب نشدم، این موضوع انگیزه‌ام را بیشتر می‌کند تا در سال پیش رو عملکرد بهتری داشته باشم.


نعمت‌زاده در تشریح برنامه‌های خود برای سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: برای سال ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی کامل دارم. روی بازی‌های آسیایی ناگویا متمرکز شده‌ام و هدف اصلی‌ام کسب مدال طلا در این مسابقات و همچنین بهبود رنکینگ المپیکی برای حضور قدرتمند در المپیک بعدی است.


وی درباره میزان امیدواری خود به موفقیت در سال آینده اظهار داشت: برای موفقیت در سال ۱۴۰۵، خودم را خیلی شانس می‌دانم. با حمایت کادر فنی و تمریناتی که از الان شروع کرده‌ام، ان‌شاالله بتوانم به اهدافم برسم. امیدوارم بتوانم باز هم دل مردم ایران را شاد کنم.


ملی‌پوش تکواندو کشورمان در پایان به تأثیر شرایط ناامن منطقه بر تمرینات خود اشاره کرد و گفت: شرایط ناامن منطقه و جنگ‌ها قطعاً روی روحیه و تمرینات تأثیر گذاشته است. گاهی تمرکز را سخت می‌کند و دغدغه خانواده و مردم منطقه را داریم، اما ما ورزشکاران حرفه‌ای باید یاد بگیریم با این شرایط کنار بیاییم. تمرین را هیچ وقت تعطیل نکردم، چون می‌دانم مردم ایران در سخت‌ترین شرایط هم به ما امید دارند. تلاشم را بیشتر کردم و بقیه را به خدا می‌سپارم.

برچسب ها: وزارت ورزش ، نعمت زاده ، تکواندو
خبرهای مرتبط
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
وزیر ورزش در اجلاس شانگهای:
جنایت مدرسه میناب ننگی در تاریخ جامعه بشری است
فرشاد فرجی عضو هلال احمر شد
چهار شهید از خانواده تکواندو کاشان در جنگ رمضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی