باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه دبیرکل انجمن با معاون رئیس جمهور در راستای تامین مالی واحد‌های آسیب دیده مستقیم و غیر مستقیم از جنگ برگزار شد.

نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، در دیدار با عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری، درباره راهکار‌های حمایت از واحد‌های تولیدی متاثر از جنگ و همچنین تامین لوازم خانگی مورد نیاز خانوار‌های آسیب‌دیده گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، دو موضوع اصلی مورد بررسی قرار گرفت. نخست، تفاهم‌نامه منعقدشده میان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و شبکه بانکی کشور برای احیای واحد‌های راکد و نیمه‌راکد که بر اساس آن، تسهیلاتی تا سقف ۸۰ میلیارد تومان برای واحد‌های متاثر مستقیم و غیرمستقیم از جنگ با نرخ سود ۱۵.۸ درصد اختصاص می‌یابد.

موضوع دوم، برنامه‌ریزی و هماهنگی برای تامین لوازم خانگی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده از جنگ در چارچوب مسئولیت اجتماعی صنعت لوازم خانگی کشور بود. در این زمینه، نیاز مناطق خسارت‌دیده شامل حدود ۳ هزار دستگاه تلویزیون، ۱۹۰۰ دستگاه یخچال، ۱۵۰۰ دستگاه کولر آبی، ۷۵۰ دستگاه اجاق گاز و سایر اقلام ضروری خانگی برآورد شده است.

بر اساس توافقات انجام‌شده، انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در راستای تامین این اقلام و حمایت از خانوار‌های آسیب‌دیده، همکاری مشترکی را با معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری آغاز خواهد کرد.