باشگاه خبرنگاران جوان - سید رضا صالحی امیری روز چهارشنبه در کاخ موزه چهلستون با بیان اینکه اصفهان نه تنها مجموعه‌ای از شهر، بنا و سازه‌ها، بلکه هویت و شناسنامه ایران است و هم چون خورشیدی در این سرزمین می‌درخشد اظهار داشت: دشمنان کودک‌کش و جنایتکار صهیونیست و حاکمان بی‌خرد کاخ سفید، زخمی بر پیکره اصفهان وارد کردند اما اطمینان داشته باشید فرزندان ایران در میدان، انتقام این جنایت را از دشمنان خواهند گرفت.

وی با اشاره به پیگیری‌های بین‌المللی صورت گرفته، اظهار داشت: اقداماتی در سطح جهانی با سازمان ملل، نهادهای بین‌المللی، یونسکو، آیسیسکو و وزرای میراث‌فرهنگی در آسیا انجام شده و جنایات رژیم صهیونیستی منعکس شده است. دبیرکل یونسکو نیز قول مساعد داده تا در اولین فرصت کارشناسانی را به تهران اعزام کنند که حتماً آن‌ها را به اصفهان خواهیم فرستاد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضمن تقدیر از استاندار و شهردار اصفهان، بر ضرورت تسریع در روند مرمت بناهای تاریخی تاکید کرد و گفت: همه ما بر این باوریم که باید هرچه زودتر این بناها مرمت شوند تا مردم ایران و گردشگران جهانی بتوانند مجدداً از این ظرفیت بازدید کنند. ما روزی را خواهیم دید که اصفهان مملو از گردشگران داخلی و خارجی خواهد شد، چرا که اصفهان هویت، شناسنامه و تاریخ ماست.

صالحی امیری با اشاره به آغاز اقدامات جدید برای بافت تاریخی و اصلی شهر اصفهان، ابراز امیدواری کرد که با مدیریت عالی استاندار و همکاری اداره کل میراث‌فرهنگی و شهرداری، نتایج مطلوبی حاصل شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین اعلام کرد: رئیس‌جمهور اختیارات خود را به استانداران سراسر کشور تفویض کرده‌ است و ما نیز در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اختیارات را به استانداران تفویض کرده‌ایم.

صالحی امیری افزود : بنابراین، کمیته‌ عالی مرمت بناهای تاریخی که تفاهم‌نامه آن امروز بین شهرداری و اداره کل میراث فرهنگی امضا شد، می‌تواند با سرعت تصمیمات خوبی را در جهت منافع مردم و مرمت آثار تاریخی اتخاذ کند.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند مرمت بناهای تاریخی آسیب‌دیده گفت: اصفهان یکی از قطب‌های اصلی میراث و مرمت کشور است و دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر و مجموعه مدیران و کارشناسان استان، نیازمند اتکا به ظرفیت‌های خارج از استان نیستند.

صالحی امیری افزود: ابتدا مطالعات لازم انجام می‌شود، سپس موضوع در شورای فنی به تصویب می‌رسد و بعد عملیات مرمت آغاز خواهد شد.

وزیر میراث‌فرهنگی با رد برخی فضاسازی‌ها درباره نحوه مرمت بناها تصریح کرد: هیچ‌گونه مرمت صوری در هیچ نقطه‌ای از کشور برای ۱۴۹ بنای آسیب‌دیده در دستور کار نبوده و نیست، این فضاسازی‌ها واقعی نیست. آنچه اکنون برای ما اهمیت دارد، آغاز مرمت بلافاصله پس از پایان شرایط بحرانی و جنگ است تا مستندسازی دقیق خسارات و روند بازسازی به‌درستی انجام شود.

منبع: ایرنا