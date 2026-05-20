 مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان از اجرای مجازات پلمب چهار واحد صنفی متخلف در مریوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رحیمیان گفت: در اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار در قالب گشت مشترک و رسیدگی فوری به شکایات و گزارشات مردمی، برای چهار نفر از عمده فروشان مرغ به اتهام گران فروشی تشکیل پرونده شد.

وی افزود: شعبه اتهامات انتسابی را محرز، متصدیان مرغ فروشی‌ها را، به پرداخت جزای نقدی، پلمب و نصب پلاکارد بر سردرب واحد محکوم کرد که بلافاصله احکام صادره اجرا شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان ضمن هشدار به متخلفان بازار گفت: با استفاده از اختیارات ویژه با متخلفانی که از شرایط بازار سوء استفاده می‌کنند به سرعت و با شدت برخورد قانونی می‌شود. وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات مراتب را در سامانه ارتباطی http://tazirat۱۳۵.ir ثبت یا برای رسیدگی فوری به این مرجع مراجعه کنند.

منبع:اداره کل تعزیرات حکومتی کردستان

