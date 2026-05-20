کولیوند با اشاره به کاهش بی سابقه زمان پاسخگویی به زیر ۴ دقیقه، از توسعه ناوگان زمینی، هوایی و دریایی هلال احمر علیرغم تحریمها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر، امروز (چهارشنبه) ۳۰ اردیبهشت در مراسم آیین الحاق ناوگان جدید خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات، با تقدیر از حمایت‌های مسئولان ارشد اجرایی کشور، به تشریح عملکرد این جمعیت در جنگ ۴۰ روزه اخیر پرداخت.

کولیوند با اشاره به عملیات‌های نفس‌گیر امدادی در ایام جنگ گفت: در این ۴۰ روز، بیش از ۱۲۵۰ نفر از هموطنانمان از زیر آوار زنده بیرون کشیده شدند و ۷۲۵۰ نفر نیز از مرگ حتمی نجات یافتند. ۶۳ عملیات موفق انجام دادیم که برخی از آنها ۲۰ تا ۲۵ روز به طول انجامید، اما امدادگران ما لحظه‌ای خسته نشدند.

وی افزود: تیم‌های سحر ما در هر منطقه‌ای که حادثه رخ می‌داد، چادر برپا می‌کردند و به بازماندگان خدمت می‌رساندند. در بحبوحه جنگ و در ماه مبارک رمضان، با بهره‌گیری از سامانه "چلسی" و همکاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، بیش از ۲۳۰ هزار مشاوره تلفنی (با بیش از یک میلیون دقیقه مکالمه) توسط ۲۳۰۰ داوطلب متخصص ارائه شد که تاب‌آوری مردم را به طرز چشمگیری افزایش داد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اعلام رکورد جدید این جمعیت در زمان واکنش به بحران اظهار داشت: در شرایط عادی، متوسط زمان رسیدن به صحنه حادثه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بود، اما در این جنگ، این زمان به زیر ۱۴ دقیقه کاهش یافت. این افتخاری برای مجموعه هلال‌احمر است.

آمادگی کامل لجستیک و تجهیزات با وجود تحریم‌ها

کولیوند با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی برای تأمین تجهیزات گفت: دکتر عسکری با یک تلفن، تمام امکانات خواسته شده را از گمرک آزاد کرد و لحظه‌ای کالا‌های امدادی در گمرک نماند. این خودرو‌های نجات، آمبولانس‌ها و موتورسیکلت‌هایی که امروز رونمایی می‌شوند، حاصل زحمات دکتر مصباحی و حمایت‌های جدی دکتر پناه و دکتر عسکری است.

وی تأکید کرد: در روز‌هایی که دشمن ادعای محاصره کامل ایران را دارد، شما می‌بینید که ناوگان زمینی، هوایی، دریایی و موتوری هلال‌احمر در حال توسعه است. ما قبل از جنگ، انبارهایمان را چنان تکمیل کردیم که حتی اگر سه هفته نیاز باشد، کل کشور را می‌توانیم تغذیه کنیم. هیچ بسته غذایی پری در انبار‌ها نماند و اقلام بلافاصله بین ۱۹ استان توزیع شد.

شهادت ۴ امدادگر

رئیس هلال‌احمر با گرامیداشت یاد شهدای امدادگر خاطرنشان کرد: در این جنگ، چهار نفر از همکارانمان به شهادت رسیدند و بیش از ۳۰ نفر مجروح شدند. پایگاه هلال‌احمر در اتوبان عوارضی قم مورد اصابت مستقیم قرار گرفت، اما جوانان غیور ما لحظه‌ای پایگاه را تعطیل نکردند. مرکز جامع توانبخشی نیز بلافاصله توسط دکتر درویش‌پور فعال شد و خدمات فیزیوتراپی، توانبخشی و حتی تولید عضو مصنوعی را به صورت شبانه‌روزی ادامه داد.

افتخارآفرینی بین‌المللی؛ درخواست کمک نکردیم، ۱۸ کشور کمک کردند

کولیوند با اشاره به فعالیت‌های دیپلماسی بشردوستانه گفت: در سطح بین‌المللی، عزت و قدرت خود را حفظ کردیم و از هیچ کشوری درخواست کمک نکردیم، اما ۱۸ کشور به صورت خودجوش یاری رساندند. با کمک وزارت خارجه، سه نهاد بین‌المللی (نماینده تام‌الاختیار سازمان ملل، رئیس کمیته صلیب سرخ و معاونان فدراسیون) را به ایران دعوت کردیم. آنها پس از بازدید از عملکرد هلال‌احمر، اعتراف کردند که عالی‌ترین خدمات در طول تاریخ هلال‌احمر و صلیب سرخ توسط جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

وی افزود: معاون بین‌الملل ما خانم عالیشوندی ۳۵ مکاتبه با نهاد‌های بین‌المللی از جمله دادستان دیوان کیفری بین‌المللی انجام شد. پس از نامه بیستم ما، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در تریبون رسمی اعلام کرد: "من کشوری به اسم اسرائیل نمی‌شناسم؛ اینها جنایتکارند. " اینها همه سرمایه اجتماعی برای کشورمان است.

کولیوند در پایان با اشاره به حضور گسترده سلبریتی‌ها، هنرمندان، ورزشکاران و اقشار مختلف با هر سلیقه و مذهبی در کنار هلال‌احمر گفت: این جمعیت، محل امید همه شده است. مردم عزیزمان هر جا این لباس مقدس هلال‌احمر را می‌بینند، با جان و دل تشکر می‌کنند. ما بعد از جنگ بلافاصله جدول SWOT (نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید) را تهیه کرده‌ایم و برنامه تحول را آماده داریم.پنج فروند بالگرد دید در شب طی ماه های آینده به ناوگان تخصصی امداد و نجات افزوده می شود، امیدواریم خداوند توفیق دهد که خدمتگزاران صادق، مؤثر و دقیقی برای ملت ایران باشیم.