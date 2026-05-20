میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی تا ۲۶ اردیبهشت ۲۱.۵۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته  است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بنابر آمار از آخرین وضعیت سد‌های کشور، میزان ورودی آب مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی تا ۲۶  اردیبهشت معادل ۳۷.۰۴ میلیارد متر مکعب است که در مقایسه با سال گذشته که عدد آن ۲۱.۹۰  میلیارد مترمکعب بوده است با افزایش ۶۹ درصدی همراه شده است.

میزان کل خروجی سد‌های کشور هم از ابتدای سال آبی تا ۲۶ اردیبهشت ۲۱.۵۶ میلیارد متر مکعب ثبت شده است که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته  است همچنین متوسط ۱۰ ساله هم ۲۴.۴۳ میلیارد مترمکعب بوده است.

حجم آب موجود مخازن سد‌ها بنابر بر آمار در حال حاضر ۳۴.۲۳ میلیارد متر مکعب است سال گذشته در زمان مشابه حجم آب موجود مخازن ۲۷.۲۱ میلیارد مترمکعب بوده است که نشان از افزایش ۲۶ درصدی میدهد همچنین حجم پرشدگی سد‌های کشور ۶۶ درصد اعلام شده است.

