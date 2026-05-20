باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید اسماعیل علوی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری در حاشیه گشت نظارتی سرزده از فروشگاه‌های توزیع‌کننده مرغ آماده طبخ، گفت: ۲ فروشگاه زنجیره‌ای به دلیل گرانفروشی، با جریمه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

او افزود: تیم نظارتی این مدیریت با حضور میدانی در سطح شهرستان، قیمت‌ها و نحوه توزیع مرغ آماده طبخ را رصد کردند. در این بازدیدها، دو فروشگاه زنجیره‌ای شناسایی شدند که مرغ را بالاتر از نرخ مصوب به فروش می‌رساندند.

علوی گفت: کارشناسی پرونده نشان داد ارزش ریالی این تخلف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال است. بلافاصله مستندات کامل به همراه گزارش تخلف به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ساری ارسال شد تا قانونی برخورد شود.

او با تأکید بر ادامه گشت‌های نظارتی مستمر، از شهروندان خواست هرگونه مورد گرانفروشی و کم‌فروشی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.

مدیر جهاد کشاورزی ساری در پایان گفت: نظارت بر زنجیره تأمین مرغ و سایر محصولات اساسی بدون وقفه ادامه دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد می‌شود.