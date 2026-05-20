سرپرست اداره کل ورزش و جوانان کرمان با اشاره به تقدیم هفت شهید ورزشکار در جنگ رمضان، تأکید کرد که ورزشکاران استان بار دیگر ثابت کردند روح پهلوانی زنده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت سلطانی سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان گفت: ورزش امروز تنها یک فعالیت جسمانی نیست؛ بلکه یکی از مهمترین ظرفیتهای امیدآفرینی، انسجام اجتماعی و ترویج ارزشهای انقلاب اسلامی در جامعه محسوب میشود و جامعه ورزش کرمان بیش از همیشه نشان داد قهرمانی فقط به مدال نیست، گاهی باید در کنار مردم ایستاد و گاهی باید جان را برای اعتقاد و وطن، وسط میدان گذاشت.
سلطانی در ادامه به اقدامات گسترده جامعه ورزش استان در ایام «جنگ رمضان» اشاره و تصریح کرد: همزمان با آغاز این ایام، قرارگاه فرهنگیورزشی ادارهکل ورزش و جوانان با همراهی هیئتهای ورزشی، باشگاهها، سمنهای جوانان و شبکه ایران یاران جوان تشکیل شد تا ظرفیت عظیم ورزش در خدمت مردم قرار گیرد.
وی با اشاره به راه اندازی ۳۴ موکب در نقاط مختلف استان گفت: همچنین مجموعه ورزش و جوانان کرمان در این ایام در کنار مردم، صحنههایی ماندگار از خدمترسانی، همدلی و حضور میدانی را رقم زد.
سلطانی در ادامه با اشاره به تقدیم هفت شهید ورزشکار استان کرمان در ایام جنگ رمضان گفت: جامعه ورزش کرمان، هفت قهرمان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کرد، جوانانی که شاید روزی برای افتخارآفرینی در میدان مسابقه جنگیده بودند، اما اینبار برای دفاع از مردم و ارزشها، جان خود را وسط میدان گذاشتند.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان افزود: بعضی نامها فقط روی سکوها ماندگار نمیشوند بعضی قهرمانان، با خونشان تاریخ مینویسند. شهدای ورزشکار کرمان ثابت کردند روح پهلوانی هنوز زنده است و این سرزمین، هنوز مردانی دارد که برای ایران از جان خود میگذرند و جامعه ورزش استان به داشتن چنین فرزندانی افتخار میکند و راه این شهدا برای همیشه چراغ مسیر جوانان این سرزمین خواهد بود.
همچنین سلطانی با اشاره به حضور گسترده جامعه ورزش و جوان در پویش «جانفدا» اظهار کرد: ورزشکاران، مربیان، هیئتهای ورزشی و مجموعههای مختلف استان، حضوری پیشتاز در این حرکت ملی داشتند و بار دیگر نشان دادند جامعه ورزش هیچگاه نسبت به سرنوشت کشور بیتفاوت نیست.
وی افزود: امروز دشمن بیش از هر زمان دیگری بر جنگ رسانهای و ایجاد شکاف اجتماعی تمرکز کرده، اما حضور مردم و گروههای مرجع از جمله ورزشکاران، تمام این سناریوها را خنثی میکند همچنین جامعه ورزش، یکی از مهمترین ستونهای انسجام ملی است و هرجا لازم باشد، کنار مردم خواهد ایستاد.
وی در بخش دیگری از گفتوگو با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه ورزش قهرمانی گفت: کرمان امروز یکی از استانهای آماده کشور برای میزبانی رویدادهای مهم ملی است همچنین وجود ورزشگاههای استاندارد در کرمان، رفسنجان، سیرجان و شهربابک، ظرفیت مناسب اقامتی، نیروی انسانی متخصص و تجربه موفق برگزاری مسابقات مختلف، این استان را به گزینهای جدی برای میزبانی متمرکز رقابتهای لیگ برتر فوتبال تبدیل کرده است.
وی با اشاره به میزبانی اردوی تیم ملی جوانان کشتی فرنگی در کرمان تصریح کرد: تلاش ما این است که کرمان را بیش از گذشته به یکی از قطبهای مهم ورزش کشور تبدیل کنیم و مسیر افتخارآفرینی جوانان استان را هموارتر سازیم.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان در پایان گفت: شاید بعضیها ورزش را فقط در مدال و جام خلاصه کنند، اما حقیقت این است که ورزش، قلب تپنده امید در جامعه است؛ جایی که هنوز میتوان از میان سختیها، صدای زندگی، غیرت و همدلی آینده را شنید.
منبع: وزارت ورزش