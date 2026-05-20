باشگاه خبرنگاران جوان - سردار موسوی پور، از اعمال قانون بیش از ۹۳ هزار راننده متخلف در پایتخت از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۵۱ هزار راننده به دلیل نبستن کمربند ایمنی و بیش از ۴۲ هزار راننده نیز به علت استفاده از تلفن همراه حین رانندگی جریمه شده‌اند؛ تخلفاتی که به گفته وی نقش مستقیمی در افزایش شدت و تعداد تصادفات شهری دارد.

سردار موسوی‌پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با اعلام این آمار اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۱ هزار راننده در معابر پایتخت به دلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون شده‌اند. همچنین در همین بازه زمانی بیش از ۴۲ هزار راننده به علت استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی مشمول جریمه شدند.

وی با اشاره به اینکه این دو تخلف از مهم‌ترین عوامل بروز و تشدید تصادفات شهری به شمار می‌روند، افزود: استفاده نکردن از کمربند ایمنی به ویژه در تصادفات با سرعت‌های پایین شهری نیز می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی و حتی جبران‌ناپذیر شود. کمربند ایمنی ساده‌ترین و مؤثرترین ابزار برای کاهش شدت صدمات و حتی فوت راننده و سرنشینان خودرو تا ۱۵ درصد در هنگام وقوع حادثه است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: استفاده از تلفن همراه حین رانندگی نیز تمرکز راننده را به طور محسوسی کاهش می‌دهد و زمان واکنش را افزایش می‌دهد. حتی چند ثانیه نگاه کردن به صفحه تلفن همراه می‌تواند به بروز یک حادثه ناگوار منجر شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از تصادفات خسارتی و جرحی در معابر شهری ناشی از بی‌توجهی و حواس‌پرتی رانندگان است.

سردار موسوی‌پور با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با تخلفات حادثه‌ساز تصریح کرد: پلیس راهور با استفاده از تیم‌های محسوس و نامحسوس و همچنین تجهیزات نظارتی، به صورت مستمر رفتارهای پرخطر رانندگان را رصد می‌کند و در برابر تخلفاتی که جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، برخورد جدی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف پلیس راهور صرفاً اعمال جریمه نیست، بلکه ارتقای فرهنگ ترافیک و حفظ جان شهروندان اولویت اصلی ماست. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی نه‌تنها یک الزام قانونی، بلکه یک مسئولیت اجتماعی است.

سردار موسوی پور در پایان خطاب به رانندگان گفت: کمربند ایمنی را پیش از حرکت ببندیم و تلفن همراه را کنار بگذاریم؛ چند ثانیه بی‌توجهی ممکن است به بهای یک عمر پشیمانی تمام شود. رانندگی ایمن، احترام به جان خود و دیگران است.