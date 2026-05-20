باشگاه خبرنگاران جوان - وحید مبشری قائم‌مقام شبکه و مدیر گروه جامعه و سلامت رادیو ایران، با اشاره به نقش سازنده رسانه ملی در شرایط اضطراری کشور گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، «جانفدای ایران؛ دنا» که بیست و هفتم اسفند با رویکرد جریان سازی جانفدا به روی آنتن شبکه رادیویی ایران رفت و در سال ۱۴۰۵ به پویش سراسری جانفدا تبدیل شد. رادیو ایران خرسند است که همواره در ایده سازی و ایده پردازی همواره جلو دار است.

وی گفت: گروه جامعه و سلامت رادیو ایران با همراهی جمعی از همکاران، تولید و پخش ویژه برنامه‌هایی، چون «امام شهید»، «سلام صبح بخیر»، «تا پای جان برای ایران»، «حماسه»، «خانواده ۹۰ میلیونی» و مجموعه برنامه «با گزارشگران» را در دستور کار داشت. این برنامه‌ها با محوریت همدلی ملی، روایتگری واقعیت‌های میدانی، بازتاب امید اجتماعی و ارتباط نزدیک با مخاطبان هر روز صبح تا شب از رادیو ایران پخش شد.

وی افزود: با روایت ایثار و همدلی مردم در شرایط جنگی، توجه به مسائل و دغدغه‌های جامعه به خصوص در حوزه سلامت جسم و روان، حضور میدانی گزارشگران در شهرها، تولید آیتم‌های ویژه با مشارکت مسئولان و کارشناسان، تلاش کردیم صدای واقعی کشور و مردم ایران را از قاب رسانه به گوش همگان برسانیم.

مبشری با تشکر از همه همکاران تولید، گزارشگران و عوامل برنامه‌سازی یادآور شد: این رویکرد ملی و مردمی رادیو ایران، همراهی مردم با رسانه و نقش امیدآفرین آن را در کنار اطلاع‌رسانی دقیق، چند برابر کرد.

منبع: رادیو ایران