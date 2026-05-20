باشگاه خبرنگاران جوان _ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» در ادامه برنامه توسعه مسیرهای منطقه‌ای و تقویت دسترسی هوایی استان‌های شمالی، پروازهای مستقیم بین فرودگاه‌های ساری و گرگان با مشهد مقدس را از امروز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برقرار کرد.

برقراری این پروازها با هدف تسهیل سفرهای مستقیم میان شمال و شرق کشور، کاهش وابستگی به مسیرهای واسطه‌ای و افزایش پایداری عملیات پروازی در استان‌های مازندران و گلستان انجام شده است. با فعال شدن این مسیرها، دسترسی هوایی مردم دو استان به مقصد زیارتی و اقتصادی مشهد کوتاه‌تر، مستقیم‌تر و منظم‌تر خواهد شد.

برنامه پروازی هفته نخست:

چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵

مشهد – ساری – مشهد

ورود به ساری: ۱۲:۵۵ | خروج: ۱۳:۳۵

جمعه یکم خرداد ۱۴۰۵
مشهد – گرگان – مشهد

ورود به گرگان: ۱۲:۵۰ | خروج: ۱۳:۳۰

شنبه ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
مشهد – ساری – مشهد

ورود به ساری: ۱۳:۵۵ | خروج: ۱۴:۳۵

