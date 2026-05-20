باشگاه خبرنگاران جوان- ادارهکل هواشناسی استان سمنان در سومین هشدار نارنجی هواشناسی، برای بیشتر شهرها و مناطق استان بارندگی، وزش تندباد، ناپایداری جوی همراه با گردوخاک پیشبینی کرد.
طی شبانهروز گذشته و پس از دامغان، بیشترین سرعت تندباد در بسطام با ۹۰، افتر و حسینان با ۸۶ کیلومتربرساعت ثبت شد.
بارندگی در بیشتر نقاط استان کمابیش وجود داشت و پس از دیباج با ۲۹ میلیمتر، بیشترین میزان در تاش با ۲۲، در چاشم، کلاتهرودبار و نگارمن با ۱۲ و در پرور به میزان ۱۰ میلیمتر ثبت شد.
در شهر سمنان نیز ۱.۱ میلیمتر باران بارید و تا ساعت ۹ ادامه داشت.
گرمترین و خنکترین نقاط استان سمنان طی شبانهروز گذشته نیز احمدآباد و مجن بهترتیب با ۳۲ و ۶ درجه سانتیگراد بودند.
هشدار نارنجی با اعلام احتمال خسارت کشاورزی
سامانه بارشی امشب نیز در استان سمنان وجود دارد و با ناپایداری جوی همراه خواهد بود و صبح پنجشنبه از جو استان خارج میشود.
هواشناسی طی هشدار نارنجی با اشاره به تقویت فعالیت سامانه بارشی و افزایش گرادیان فشار و وزش باد شدید، زمان شروع این هشدار را اوایل وقت چهارشنبه و زمان پایان را روز پنجشنبه اعلام کرد.
نوع مخاطره نیز طی این هشدار بارش باران گاهی رگبار و رعد و برق در غالب نقاط استان، احتمال ریزش تگرگ در برخی نقاط، وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک در غالب نقاط استان به ویژه از ساعات حدود ظهر تا اواخر شب، مهآلودگی و کاهش دید افقی در برخی نقاط به ویژه در ارتفاعات و نواحی شمالی و محورهای کوهستانی، کاهش نسبی دمای هوا بین چهار تا هفت درجه سانتیگراد، عنوان شد.
گردوخاک پدیده غالب ناشی از تندبادها
منطقه اثر فعالیت این سامانه جوی نیز بیشتر نقاط استان سمنان است که با احتمال آبگرفتگی و جاری شدن رواناب و سیلابهای نقطهای و سیلابی شدن مسیلها و رودخانههای فصلی، مخاطرات ناشی از تگرگ، اختلال در تردد جادهها و محورهای شمالی و کوهستانی، مهآلودگی و کاهش دید در محورهای شمالی و کوهستانی، مخاطرات و خسارات ناشی از باد شدید و مخاطرات در بخش کشاورزی همراه است.
تداوم وزش باد شدید در کنار شرایط خشک سطح زمین، احتمال خیزش گردوخاک محلی و انتقال غبار از استانهای همجوار را افزایش داده است؛ موضوعی که میتواند موجب کاهش دید در جادهها و افت کیفیت هوا بهویژه در مناطق غربی و مرکزی استان شود.