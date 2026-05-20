باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ رقابتهای قهرمانی آسیای MMA از ۳۱ اردیبهشت در تاشکند ازبکستان برگزار خواهند شد.
این رقابتها حکم کسب سهمیه بازیهای آسیایی ناگویا و بازیهای ایندورگیمز عربستان را دارد.
با پیگیریهای کامران صنعتی، رئیس هیئت انجمنهای ورزشهای رزمی استان کرمان و همچنین منصور صادقی، مدیر اداری فدراسیون، دو نماینده کرمانی در ترکیب اعزامی به مسابقات آسیایی ازبکستان حضور یافتهاند؛ رقابتهایی که قرار است تا ۵ خرداد ادامه داشته باشند.
هدف از حضور این نمایندگان، کسب سهمیه در رشته MMA برای حضور در رویدادهای مهمی همچون بازیهای ایندورگیمز ریاض و ناگویا ژاپن عنوان شده است؛ مسیری سخت و نفسگیر که تنها بهترینها از آن عبور خواهند کرد.
مهدیه نظری، نایبرئیس فدراسیون انجمنهای ورزشهای رزمی و سرپرست تیم ملی بانوان و ساحل ریگی، ورزشکار وزن ۶۹ کیلوگرم، بهعنوان نمایندگان کرمان در این رقابتها هستند.
چشم کرمان به میدان آسیایی
طبق اعلام فدراسیون جهانی، نفراتی که در رقابتهای ازبکستان مدال طلا کسب کنند به طور مستقیم سهمیه هر دو رویداد را بدست میآورند، اما سهمیههای بعدی طور دیگری تقسیم میشود.
فایترهایی که به مدال نقره و برنز دست پیدا کنند، امتیازشان با رقابتهای دوره گذشته که در چین برگزار شد جمع میشود تا مشخص شود آیا به حد نصاب کسب سهمیه میرسند یا شانس حضور در این بازیها را از دست میدهند.
اینک حضور نمایندگان کرمان فرصتی است برای دیده شدن ظرفیتهای رزمی استان کرمان در سطح آسیا و تثبیت جایگاه ورزشکارانی که سالها برای رسیدن به این لحظه تلاش کردهاند.