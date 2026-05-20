۹۰ درصد از شالیزار‌های شهرستان جویبار تاکنون نشاکاری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عبدالله رحیمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار گفت: عملیات نشاکاری در سال زراعی جاری با روندی مطلوب در حال انجام است و تاکنون بخش عمده‌ای از ۱۰ هزار و ۶۶۰ هکتار از شالیزار‌های شهرستان معادل ۹۰ درصد زیر کشت برنج رفته است.

او افزود: از مجموع اراضی نشاکاری‌شده، پنج هزار و ۸۳۰ هکتار به ارقام محلی اختصاص دارد که به دلیل عطر دل‌انگیز و کیفیت بالا، مورد استقبال کشاورزان و مصرف‌کنندگان قرار گرفته است. همچنین سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی به کشت ارقام پرمحصول اختصاص یافته که نقش مؤثری در افزایش تولید و تأمین نیاز بازار دارد.

رحیمی با اشاره به نقش فناوری در کشاورزی نوین، گفت: از سطح کل نشاکاری‌شده، پنج هزار و ۷۴۸ هکتار با استفاده از دستگاه‌های نشاکار و به‌صورت مکانیزه انجام شده و سه هزار و ۵۸۲ هکتار نیز به روش سنتی کشت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار توسعه کشت مکانیزه را «عامل کلیدی در کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در مصرف آب و تسریع عملیات کشاورزی» دانست و افزود: آموزش‌های فنی و حمایت از کشاورزان برای افزایش سهم مکانیزاسیون در اولویت برنامه‌های این مدیریت قرار دارد.

