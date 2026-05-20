پنجمین جلسه شورای تحول و سیاستگذاری فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی، با محوریت بررسی تخصصی «برنامه تحول و نقشه راه توسعه» با تأکید ویژه بر الزامات دوران جنگ و پساجنگ، در محل این فدراسیون برگزارشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این نشست با حضور  رضا نوری رئیس فدراسیون، حمیدی، شجیع، رجبی نوش‌آبادی، پورکیانی، اکبری یزدی، فهیمه محمدحسن نایب‌رئیس بانوان و کریمی دبیر کل فدراسیون تشکیل شد.

رضا نوری در آغاز جلسه، باز تعریف نقش ورزش دانشگاهی در عرصه‌های رقابتی و اجرایی را ضرورتی انکارناپذیر خواند و سند تحول ارائه‌شده رانقطه عطفی در هویت‌بخشی به فدراسیون، حکمرانی مشارکتی و دیپلماسی علمی ورزش دانشگاهی توصیف کرد.

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی تأکید کرد: این سند با هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در ورزش‌های دانشگاهی، و با لحاظ کردن اقتضائات خاص کشور در شرایط جنگ و پساجنگ، طراحی شده است.

وی ضمن اشاره  به برگزاری دو همگانی دانشجویی گفت: به مناسب روز سوم خرداد، حماسه آزادسازی خرمشهر، و روز ملی مقاومت در ۳۱ استان کشور و به طور همزمان راس ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۳۱/۲/۱۴۰۵ با هماهنگی هیئت ورزش‌های دانشگاهی، هیئت ورزش‌های همگانی استان‌ها و ادارات کل ورزش و جوانان برای اولین بار برگزاری مسابقه دو ویژه دانشجویان پسر برنامه ریزی و برگزار خواهد شد. 

رئیس فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی خاطر نشان کرد: ما می‌خواهیم نشان دهیم زندگی دانشجویی جریان دارد و امید در بین دانشجویان ما موج می‌زند و آنها قرار است پیام اقتدار مردم کشورمان را به دنیا مخابره کنند.

در ادامه،  فهیمه محمدحسن، سرپرست نایب‌رئیس بانوان فدراسیون، گزارش جامعی از جلسات قبل، اهداف و مؤلفه‌های برنامه تحول تدوین شده ارائه داد. وی اعلام کرد: این برنامه با افق تبدیل فدراسیون به یک سازمان هوشمند، دانشجومحور و مولد تدوین شده است. پس از تحلیل وضعیت موجود و ترسیم زیست‌بوم ورزش دانشگاهی، به اولویت‌های ورزش دانشگاهی استان‌ها پرداخته و مبتنی برآینده‌نگاری و روش‌شناسی ترکیبی، هشت ستون تحول را به‌عنوان محور‌های اصلی تعریف کرده است.

به گفته نایب‌رئیس فدراسیون. این سند با اسناد بالادستی ملی نظیر برنامه هفتم توسعه، آمایش سرزمینی ورزش و سند پیشرفت ورزش کشور مصوب شورای عالی ورزش و تربیت بدنی هم‌راستا است.
در ادامه، اعضای شورا به بیان آخرین دیدگاه‌های تخصصی خود پیرامون برنامه تحول پرداختند. ایشان ابراز امیدواری کردند، این سند می‌تواند تحولی بنیادین در ورزش دانشگاهی کشور ایجاد کند و الگویی برای توسعه و تحول سایر فدراسیون‌ها باشد.

برچسب ها: فدراسیون ورزش دانشگاهی ، وزارت ورزش و جوانان
خبرهای مرتبط
خسروی وفا:دانشگاه‌ها نقش مهمی در توسعه ورزش دارند
نوری: ورزش دانشگاهی پیشران «ایران قوی» است
نوری: شماری از نخبگان علمی و ورزشی شهید شدند/حمله به اماکن ورزشی مغایر با قوانین است
فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی از غیبت ایران در یونیورسیاد اظهار تاسف کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
آخرین اخبار
منچستریونایتد قرارداد مایکل کریک را تمدید کرد
عنابی ها، از خاطرات ۲۰۲۲ تا رویای شگفتی سازی در آمریکا
گواردیولا پس از ۱۰ سال از منچسترسیتی جدا شد
آغاز مقتدرانه دختران والیبالیست ایران در قهرمانی آسیای مرکزی
سرخ‌ها بالاخره آماده شکستن طلسم جام جهانی
کشتی قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به تعویق افتاد
ایران میزبان وزنه‌برداری قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۸ شد
حضور نخستین نفرات لژیونر در اردوی تیم ملی
مدال طلا بر سینه ابوالفضل زندی نقش بست
امیرسینا بختیاری قهرمان آسیا شد
تکواندو قهرمانی آسیا؛ صعود زندی و بختیاری به نیمه‌نهایی و حذف ۳ ملی‌پوش
دلایلی که لیگ بیست و پنجم فوتبال نیمه تمام باقی می‌ماند
آمریکایی‌ها برای عدم نتیجه گیری ایران در جام جهانی کارشکنی می‌کنند
واکنش باشگاه پرسپولیس درباره بازگشت ترابی و اسماعیلی فر به سرخپوشان
بازدید معاون وزیر ورزش از زمین گلف انقلاب + فیلم
النصر بعد از ۷ سال فاتح لیگ عربستان شد
مدال نقره بانوی پاراوزنه بردار ایران در مسابقات آزاد الجزایر
علوی: قرارداد نهایی برای دیدار با مالی هنوز نهایی نشده است
جمهوری چک؛ تیمی که می‌خواهد دوباره نامش را در جام جهانی زنده کند
آغاز درمان روزبه چشمی پس از آسیب‌دیدگی همسترینگ
دعوت شهریار مغانلو به تیم ملی فوتبال ایران
مجوز حرفه‌ای پرسپولیس صادر شد
مجوز حرفه‌ای استقلال صادر شد
انگیزه‌بخشی به نوجوانان والیبال ایران؛ عبادی‌پور به اردوی ارومیه آمد
بعد از ۱۶ سال بازگشت «بافانا بافانا» به جام جهانی